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Надо брать! Бюджетный хэтчбек Volkswagen вернулся по очень привлекательной цене

В Россию привезли Volkswagen Polo Plus китайской сборки по цене от ₽1,9 млн

На авторынок России вернулся некогда популярный у россиян Volkswagen Polo в альтернативной версии Polo Plus. Речь идет о хэтчбеке китайской сборки, его ввозят в нашу страну из КНР частном образом. На одном из классифайдов цены на авто стартуют от 1,89 млн. рублей.

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В такую сумму оценил продавец из Хабаровска автомобиль 2022 года выпуска с механической коробкой передач, он готов привезти его под заказ из Китая. На фотографии в объявлении можно увидеть цифровую приборную панель с мультирулем, при этом нет мультимедийной системы и подогрева сидений. Установлена обычная заводская магнитола с миниатюрным монохромным дисплеем и USB-портом.

Более «богатую» версию Polo Plus 2024 года выпуска автосалон Находки привезет по цене за 2,12 млн рублей. У этой модели есть полноценная мультимедийная система с сенсорным дисплеем, оригинальные литые колесные диски и другие опции, включая задний парктроник и датчики давления в шинах.

Volkswagen Polo Plus
Volkswagen Polo Plus

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Еще два Volkswagen Polo Plus 2024 года можно заказать в Находке и Москве почти по одинаковой цене – за 2 29 и 2,28 млн рублей соответственно. Эти хэтчбеки оснащены атмосферным двигателем объемом 1,5 л мощностью 113 л.с., он работает в паре с классическим 6-ступенчатым автоматом.

Volkswagen Polo Plus
Volkswagen Polo Plus
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Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 15
08.10.2024
Фото:Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Polo (17)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Polo  2015
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Пока машина на гарантии, то проблемы минимальные.
Недостатки:
По окончанию гарантии может потребоваться ремонт рулевой рейки, повторная замена стоек стабилизаторов. Если обслуживать машину в Ульяновске, то могут некачественно провести ТО и посчитать с хорошей надбавкой от официального дилерского центра.
Комментарий:
Подробный отзыв владельца Volkswagen Polo: https://vc.ru/claim/178148-otzyv-vladelca-volkswagen-polo-o-nedobrosovestnom-vypolnenii-to-v-motom-centr-oficialnom-dilere-marki-v-ulyanovske
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