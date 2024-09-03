Простой хэтчбек с атмосферником 1.5 и АКП: немецкий стиль за 2,5 млн рублей
Китай был и остается основным поставщиком товаров по параллельному импорту — все крупные партии новых автомобилей поступают именно из этой страны.
Наш эксперт Сергей Зиновьев поделился, какие новинки параимпорта могут стать отличной альтернативой официально представленным в России автомобилям.
Среди них он особо выделил Volkswagen Polo Plus, по китайским меркам – очень бюджетный автомобиль. Увы, схема параллельного импорта удваивает цену: у нас хэтчбек стоит минимум 2,5 млн рублей.
По своей концепции он близок к нашему Polo Sedan — надежная рабочая лошадка без роботов и турбированных двигателей. Только Polo Plus выпускается исключительно для китайского рынка на СП SAIC-Volkswagen.
Мнение специалиста
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
– Машина привлекательна простыми и понятными главными агрегатами.
Под капотом – атмосферный мотор 1.5 (113 л.с.) с распределенным впрыском, представляющий собой упрощенную версию наддувного 1.5 TSI семейства EA211 Evo. И сочетается двигатель с шестиступенчатым японским гидроавтоматом Aisin, который у нас хорошо изучен.
Посетовать можно на скудное, по китайским меркам, оснащение. Но все необходимое, вплоть до круиз-контроля, есть.
Не хватать будет разве что тепла зимой: подогрев сидений недоступен даже как опция.
Что еще можно рассмотреть для покупки по параллельному импорту, вы узнаете здесь.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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