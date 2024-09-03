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Простой хэтчбек с атмосферником 1.5 и АКП: немецкий стиль за 2,5 млн рублей

Эксперт «За рулем» рассказал о надежном Vоlkswagen Polo Plus на нашем рынке

Китай был и остается основным поставщиком товаров по параллельному импорту — все крупные партии новых автомобилей поступают именно из этой страны.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Наш эксперт Сергей Зиновьев поделился, какие новинки параимпорта могут стать отличной альтернативой официально представленным в России автомобилям.

Среди них он особо выделил Volkswagen Polo Plus, по китайским меркам – очень бюджетный автомобиль. Увы, схема параллельного импорта удваивает цену: у нас хэтчбек стоит минимум 2,5 млн рублей.

По своей концепции он близок к нашему Polo Sedan — надежная рабочая лошадка без роботов и турбированных двигателей. Только Polo Plus выпускается исключительно для китайского рынка на СП SAIC-Volkswagen.

Volkswagen Polo Plus
Volkswagen Polo Plus

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Машина привлекательна простыми и понятными главными агрегатами.

Под капотом – атмосферный мотор 1.5 (113 л.с.) с распределенным впрыском, представляющий собой упрощенную версию наддувного 1.5 TSI семейства EA211 Evo. И сочетается двигатель с шестиступенчатым японским гидроавтоматом Aisin, который у нас хорошо изучен.

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Посетовать можно на скудное, по китайским меркам, оснащение. Но все необходимое, вплоть до круиз-контроля, есть.

Не хватать будет разве что тепла зимой: подогрев сидений недоступен даже как опция.

Volkswagen Polo Plus
Volkswagen Polo Plus

Что еще можно рассмотреть для покупки по параллельному импорту, вы узнаете здесь.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

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Алексеева Елена
Количество просмотров 5401
03.09.2024
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Отзывы о Volkswagen Polo ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Polo  2015
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Пока машина на гарантии, то проблемы минимальные.
Недостатки:
По окончанию гарантии может потребоваться ремонт рулевой рейки, повторная замена стоек стабилизаторов. Если обслуживать машину в Ульяновске, то могут некачественно провести ТО и посчитать с хорошей надбавкой от официального дилерского центра.
Комментарий:
Подробный отзыв владельца Volkswagen Polo: https://vc.ru/claim/178148-otzyv-vladelca-volkswagen-polo-o-nedobrosovestnom-vypolnenii-to-v-motom-centr-oficialnom-dilere-marki-v-ulyanovske
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