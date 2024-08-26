4 «не китайца» поступили в продажу в России

«За рулем» назвал 4 новинки на российском рынке от давно знакомых брендов

Прогнозы на 2024 год были таковы, что параллельный импорт новых автомобилей сократится в два раза. Основные причины: растущие затраты на логистику и таможенное оформление. Плюс проблемы с обслуживанием ввезенных машин в гарантийный период.

Снижение действительно произошло, но не в два раза. В прошлом году доля параллельного импорта на рынке составляла 11-12% (по разным оценкам), ныне закрепилась в районе 8-9%. Снизились поставки машин дешевле 3 млн рублей, а моделей по цене от 4 млн и дороже только добавилось. Дилеров интересуют прибыли, а недорогие автомобили по высоким ценам и продавать сложнее, и маржа выходит меньше.

Основным поставщиком товаров по параллельному импорту был и остается Китай – все крупные партии идут оттуда. Большинство свежих для нашего рынка моделей там и производят.

Toyota Wildlander

Toyota Wildlander – это кроссовер размером с RAV4 пятого поколения. Собственно, это он и есть. Цена: от 4,6 млн рублей за обычную версию, от 5,85 млн – за гибрид.

Дебютировала модель в 2020 году – с небольшим отставанием от RAV4. От оригинала отличается, в основном, оформлением передней части и светотехникой. Салон идентичен.

Зачем понадобилось продавать одновременно и RAV4, и его клон – отдельная тема, но в Китае такое размножение в порядке вещей.

Базовый двигатель 2.0 (171 л.с. для Китая, у нас для него же заявляли 149 л.с.) – атмосферный, но с комбинированным впрыском и высокой степенью сжатия. Бензин АИ-92 ему не подойдет. Сочетается мотор с вариатором, привод при этом – передний. На 150 тысяч км безотказной работы рассчитывать можно.

Подзаряжаемый гибрид (Plug-in) выдает 222 л.с., бензиновый мотор у него имеет объем 2,5 литра, и возможен полный привод.

По ценам в Китае Wildlander ничем не отличается от RAV4 (его выпускает местное СП FAW-Toyota) – диапазон тот же, различия обеспечивают оснащение и набор опций.

Hyundai Elantra

Hyundai Elantra продавалась в России официально, но с 2023 года актуальна уже рестайлинговая версия – такой у нас не было. Цена: от 2,6 млн рублей.

В Казахстане обновленную Элантру продают с прошлой осени, но там базовая версия оснащается мотором 1.6 и гидроавтоматом. В России же предлагают вариацию с атмосферным двигателем 1.5 (115 л.с.) и вариатором. И это однозначно указывает на происхождение: китайское СП Beijing Hyundai Motor Co, где выпуск новинки стартовал в конце лета.

Гидроавтомат для китайского рынка вообще не предусмотрен. С турбомоторами 1.4 и 2.0 (заряженная версия N) «сотрудничают» роботизированные трансмиссии. Дилеры готовы привезти под заказ любой вариант. Но сейчас в наличии только самый простой. Правда, в топовой комплектации LUX.

Встречаются в отдельных салонах, впрочем, и казахстанские модификации: у них под капотами хорошо знакомые нам атмосферники 1.6 (128 л.с.) или 2.0 (150 л.с.) в паре с шестиступенчатым автоматом. Их обычно преподносят как машины с пробегом, но пробеги составляют порядка 200-500 км, так что это не более чем хитроумные тонкости, призванные упростить легализацию новой машины.

Volkswagen Polo Plus

Компактный хэтчбек Volkswagen Polo Plus имеет длину 4053 мм. По китайским понятиям – очень бюджетный автомобиль. Но схема параллельного импорта удваивает цену: у нас хэтчбек стоит от 2,5 млн рублей.

Volkswagen Polo Plus – родственник европейского Polo шестого поколения, но по общей идеологии ближе к нашему Polo Sedan – рабочая лошадка без роботов и турбомоторов. Выпускают Polo Plus исключительно для китайского рынка на СП SAIC-Volkswagen.

В чем заключается «Plus» – не совсем понятно. К примеру, у Гольфа это слово означает увеличенный клиренс и более просторный салон. А у Polo Plus клиренс составляет около 145 мм, и никакого другого нет.

Машина привлекательна простыми и понятными главными агрегатами. Под капотом – атмосферный мотор 1.5 (113 л.с.) с распределенным впрыском, представляющий собой упрощенную версию наддувного 1.5 TSI семейства EA211 Evo. И сочетается двигатель с шестиступенчатым японским гидроавтоматом Aisin, который у нас хорошо изучен.

Посетовать можно на скудное, по китайским меркам, оснащение. Но все необходимое, вплоть до круиз-контроля, есть. Не хватать будет разве что тепла зимой: подогрев сидений недоступен даже как опция.

Ford Mondeo Sport

Кросс-лифтбек Ford Mondeo Sport с клиренсом 168 мм построен на базе седана Ford Evos. Цена: от 4,3 млн рублей.

Производитель Ford Mondeo Sport – СП Changan Ford. В основе автомобиля лежит «легковая» фордовская платформа С2, подразумевающая только передний привод. Но это крупная машина длиной 4920 мм – почти как современная Toyota Land Cruiser 300.

Evos неважно продавался, поэтому кросс-лифтбеку дали более раскрученное имя – Mondeo Sport. В сущности, Evos и заменял Mondeo в линейке Форда, так что все правильно.

Ford Mondeo Sport – это гибрид: турбомотор 2.0 (238 л.с.) дополнен электрическим двигателем. Общая мощность силовой установки – 308 л.с. Вместо восьмиступенчатого автомата, который был у Эвоса, устанавливается сложный гидромеханический вариатор (выпускается по лицензии Тойоты). Схема Full hybrid позволяет ездить только на электроэнергии.

А главная фишка автомобиля находится в салоне: широкоформатный 27-дюймовый информационно-развлекательный дисплей. Электроники в этом автомобиле даже больше, чем требуется, включая автопарковщик и комплекс безопасности Co-Pilot360 в базовой версии.

Китайские кроссоверы 4х4 от 3 млн рублей: проверили асфальтом и бездорожьем.