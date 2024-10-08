Мощный 250-сильный мотор и АКП — известна цена Hyundai Sonata в новом дизайне

На рынке России появился новый Hyundai Sonata в особой версии N-Line за ₽4,6 млн

На авторынке России появилась рестайлинговая версия бизнес-седана Hyundai Sonata в версии N-Line. Машина поставляется по параллельному им порту.

Речь идет о корейском автомобиле по цене 4,599 млн. рублей, именно такое объявление опубликовано на одном из классифайдов. Дилер из Волгограда за эту сумму предлагает модель в версии N-Line с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 250 л.с. Привод – передний, коробка передач – автоматическая.

N-Line подразумевает специальный внешний спортивный пакет от Hyundai, включающий в себя более агрессивные передний и задний бамперы, колесные диски, просроченные сиденья, крышу черного цвета.

Hyundai Sonata

Модель оснащена различными электронными ассистентами безопасности, включая ABS, ESP, систему помощи при торможении (BAS; EBD) и антипробуксовочную систему (ASR). Есть также камера с обзором 360 градусов, круиз-контроль, панорамный люк и передние сидения с подогревом и вентиляцией.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: autonews.ru