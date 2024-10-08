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Мощный 250-сильный мотор и АКП — известна цена Hyundai Sonata в новом дизайне

На рынке России появился новый Hyundai Sonata в особой версии N-Line за ₽4,6 млн

На авторынке России появилась рестайлинговая версия бизнес-седана Hyundai Sonata в версии N-Line. Машина поставляется по параллельному им порту.

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Речь идет о корейском автомобиле по цене 4,599 млн. рублей, именно такое объявление опубликовано на одном из классифайдов. Дилер из Волгограда за эту сумму предлагает модель в версии N-Line с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 250 л.с. Привод – передний, коробка передач – автоматическая.

N-Line подразумевает специальный внешний спортивный пакет от Hyundai, включающий в себя более агрессивные передний и задний бамперы, колесные диски, просроченные сиденья, крышу черного цвета.

Hyundai Sonata
Hyundai Sonata

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Модель оснащена различными электронными ассистентами безопасности, включая ABS, ESP, систему помощи при торможении (BAS; EBD) и антипробуксовочную систему (ASR). Есть также камера с обзором 360 градусов, круиз-контроль, панорамный люк и передние сидения с подогревом и вентиляцией.

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Источник: autonews.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Hyundai
Количество просмотров 16
08.10.2024
Фото:Hyundai
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Отзывы о Hyundai Sonata (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Sonata  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Купил сонату 2017г. Машина хороша.но есть и минусы. Расход топлива на 100км 17л..и запотевания фар.
+3