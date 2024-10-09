В этом году планируют реализовать 500 тысяч автомобилей Lada
Планами АВТОВАЗа на 2025 год поделился вице-президент по продажам и маркетингу предприятия Дмитрий Костромин.
Он отметил, что АВТОВАЗ не дает громких обещаний, и сообщил, что в прошлом году продали 350 тысяч машин, а в этом году планируют реализовать 500 тысяч автомобилей и двигаются к этой цели.
Говоря о 2025 годе, он подчеркнул, что с учетом ключевой ставки ЦБ, влияющей на спрос и бизнес, главной задачей является закрепление указанной цифры.
Он также добавил, что у АВТОВАЗа меньше ресурсов, чем у производителей из Китая, где субсидируется весь бизнес и экспорт. Костромин отметил, что до сих пор не понятен весь объем поддержки, предоставляемой автомобильным компаниям в КНР, так как часть этой информации остается засекреченной.
«Что касается продуктовой линейки, то каждый год мы планируем выводить на рынок одну новую модель. Не обновленную, а именно новую. Этим мы и занимаемся», – поделился он планами.
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Источник: «Российская газета»