В этом году планируют реализовать 500 тысяч автомобилей Lada

Дмитрий Костромин: АВТОВАЗ каждый год будет выводить на рынок одну новую модель

Планами АВТОВАЗа на 2025 год поделился вице-президент по продажам и маркетингу предприятия Дмитрий Костромин.

Автомобили Lada в дилерском центре «Техинком. Lada».

Он отметил, что АВТОВАЗ не дает громких обещаний, и сообщил, что в прошлом году продали 350 тысяч машин, а в этом году планируют реализовать 500 тысяч автомобилей и двигаются к этой цели.

Говоря о 2025 годе, он подчеркнул, что с учетом ключевой ставки ЦБ, влияющей на спрос и бизнес, главной задачей является закрепление указанной цифры.

Он также добавил, что у АВТОВАЗа меньше ресурсов, чем у производителей из Китая, где субсидируется весь бизнес и экспорт. Костромин отметил, что до сих пор не понятен весь объем поддержки, предоставляемой автомобильным компаниям в КНР, так как часть этой информации остается засекреченной.

«Что касается продуктовой линейки, то каждый год мы планируем выводить на рынок одну новую модель. Не обновленную, а именно новую. Этим мы и занимаемся», – поделился он планами.

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Источник: «Российская газета»