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Дилеры предупреждают о новой волне демпинга китайских брендов на рынке РФ

Дилеры указали на предпосылки новой ценовой войны на авторынке РФ через 2 недели

Намерения китайского автопрома реализовать амбициозные планы по экспансии на авторынке России спровоцирует новую «ценовую войну». Такое мнение выразила первый заместитель гендиректора дилерского холдинга «Рольф» Светлана Виноградова.

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Она напомнила ситуацию осенью 2023 года, когда одномоментный выход большого количества китайских брендов на рынок РФ спровоцировал жесткий демпинг.

«Эти машины быстро-быстро продавались – за два с половиной месяца было продано 40% годового объема. Понятно, что такой объем удалось продать за счет дисконта, и, конечно, это отразилось на доходности дилеров», – подчеркивает специалист.

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По мнению Виноградовой, в настоящее время на российском рынке снова наблюдается большой ажиотажный спрос на китайские автомобили. Для того чтобы выполнить поставленные цели, китайским производителям не обойтись без дисконта, убеждена эксперт.

«И начнется такая же ценовая война, которая была в прошлом году – мы с вами через пару недель станем ее свидетелями. Доходность китайских брендов не будет расти, потому что, напомню, все китайские бренды хотят завоевать определенную долю рынка», – констатирует эксперт.

Если сложить все планы по доле рынка, получится явно больше 100%, поэтому ценовая война, однозначно, продолжится, причем на протяжении длительного времени, подытожила Виноградова.

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Источник: interfax.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 11
09.10.2024
Фото:Depositphotos
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