Скупой платит дважды: эксперт объяснил, чем чревата частичная замена шин

Эксперт Погуляев указал на риски замены только одной пары шин вместо комплекта

Замена только одной пары шин грозит на скользкой трассе ДТП, к тому же, снижаются сцепление с дорогой и управляемость автомобилем. Об этом рассказал руководитель автосервиса Fit Servise Николай Погуляев.

«Мало кто задумывается, но, помимо рисков и износа резины, добавится и нагрузка на многие детали автомобиля, на его механическую часть. Замена только двух шин на полноприводном автомобиле категорически не рекомендуется. Помним и о штрафе (Пункт 5.5 ПДД РФ) за установку ошипованных и неошипованных шины даже на разные оси. На всем автомобиле должна быть резина только одного типа», – категоричен в своем мнении эксперт.

Он подчеркнул, что у резины будет не равномерный износ в случае замены только двух шин. Автовладельцу придется менять резину по два колеса в ускоренном режиме. Скупой платит дважды, всегда нужно ставить полностью новый комплект, рекомендует Погуляев.

«В этом случае будет равномерный износ резины и максимально долгий срок эксплуатации. Кроме того, зимние шины, в целом, эксплуатируются дольше, чем летние. Это связано с температурным режимом и составом резиновой смеси», – объясняет эксперт.

Самое правильное решение – купить полный комплект шин и безопасно на нем ездить весь положенный срок, подытожил Погуляев.

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Источник: iz.ru