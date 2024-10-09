Скупой платит дважды: эксперт объяснил, чем чревата частичная замена шин
Эксперт Погуляев указал на риски замены только одной пары шин вместо комплекта
Замена только одной пары шин грозит на скользкой трассе ДТП, к тому же, снижаются сцепление с дорогой и управляемость автомобилем. Об этом рассказал руководитель автосервиса Fit Servise Николай Погуляев.
«Мало кто задумывается, но, помимо рисков и износа резины, добавится и нагрузка на многие детали автомобиля, на его механическую часть. Замена только двух шин на полноприводном автомобиле категорически не рекомендуется. Помним и о штрафе (Пункт 5.5 ПДД РФ) за установку ошипованных и неошипованных шины даже на разные оси. На всем автомобиле должна быть резина только одного типа», – категоричен в своем мнении эксперт.
Он подчеркнул, что у резины будет не равномерный износ в случае замены только двух шин. Автовладельцу придется менять резину по два колеса в ускоренном режиме. Скупой платит дважды, всегда нужно ставить полностью новый комплект, рекомендует Погуляев.
«В этом случае будет равномерный износ резины и максимально долгий срок эксплуатации. Кроме того, зимние шины, в целом, эксплуатируются дольше, чем летние. Это связано с температурным режимом и составом резиновой смеси», – объясняет эксперт.
Самое правильное решение – купить полный комплект шин и безопасно на нем ездить весь положенный срок, подытожил Погуляев.
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Источник: iz.ru
Фото:АГН Москва
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09.10.2024
Фото:АГН Москва
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