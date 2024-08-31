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Сам себе мастер: пошаговая инструкция полировки стекол автомобиля

Автовладельцам рассказали, как самостоятельно отполировать ветровое стекло машины

Со временем на лобовом стекле появляются различные царапины и потертости, они значительно ухудшают обзор, что в конечном итоге может сказаться на безопасности не только водителя, но и других участников дорожного движения.

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Поэтому к выбору полировальной пасты для стекла нужно подойти очень серьезно, так как от правильного состава будет зависеть, подходит она для конкретного уровня износа стекла. Для полировки используются профессиональные полировальные пасты и составы, содержащие абразивные частицы нужной крупности. Они эффективно устраняют мелкие царапины и потертости, не повреждая при этом стекло.

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Для самостоятельной полировки стекла понадобятся: полировальная машинка с частотой вращения круга до 1500 оборотов в минуту, полировальный круг из фетра, малярный скотч, полиэтиленовая пленка, пасты и полироли различной степени зернистости и абразивности, спрей для очистки стекол или зеркальных поверхностей, пульверизатор с чистой водой, тряпки из микрофибры, а также маска, (очки) и перчатки.

Перед тем как приступить к процессу полировки, необходимо тщательно очистить стекло, удалить все загрязнения и остатки старых средств.

Пошаговая инструкция полировки лобового стекла:

  • вымойте и высушите лобовое стекло, закройте остальные части кузова пленкой и закрепите ее малярным скотчем, установите на инструменте нужные обороты (оптимально 1200-1300 оборотов в минуту), установите круг из фетра на полировальную машинку или дрель;
  • распылителем нанесите немного воды на материал, нанесите на круг 5-7 небольших капель абразивной пасты, легкими похлопывающими движениями перенесите пасту с круга на обрабатываемую поверхность;
  • начните полировать поверхность, двигайтесь плавно и последовательно (справа налево или сверху вниз). Не оставайтесь долго на одном месте и избегайте давления на стекло. Периодически проверяйте температуру поверхности – она не должна быть горячей. Если стекло стало горячим, или паста начала подсыхать, сбрызните участок водой. Добавляйте пасту по мере необходимости, очистите обработанную поверхность стекла от излишков пасты и разводов.
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: autonews.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
31.08.2024
Фото:freepik / freepik
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