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Iran Khodro Tara: скоро в продаже по цене «упакованной» Весты

Иранцы представили седан Iran Khodro Tara и готовы начать производство в России

На дилерской конференции CAR-X представили седан Tara (в очередной раз!), и теперь импортер близок к оформлению ОТТС, который должны выдать до конца текущего года.

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Это автомобиль с атмосферным мотором TU5 1,6 л, мощностью 113 л.с., 6-ступенчатой гидромеханической АКП (в оригинале это Aisin, локализованный в Китае) или 6-ступенчатой механикой. Правда это улучшенный вариант той модели, что уже показывали в России ранее: кнопки стеклоподъемников перенесли с центральной консоли на двери, добавили обогрев передних сидений и так далее.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Почем? Это главный вопрос. И всё постепенно сдвигается в сторону подорожания. Если полтора года назад можно было купить Тару за 1,5–1,6 млн рублей, то теперь речь идет о других деньгах. Думаю, Tara 1.6 с автоматом будет стоить около 2,2 млн рублей. С механикой – около 2 млн рублей. То есть, цена хорошо упакованной Весты.

Скорее всего, удастся применить межгосударственное соглашение о беспошлинной торговле – и тогда не придется платить таможенную пошлину в размере 15%. Но к тому времени снова вырастет утильсбор. То на то и выйдет.

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Иранцы по-прежнему ищут площадки для сборочного производства. Рассматривают несколько вариантов на юге и в центре России. Если все получится, начнут с крупноузловой сборки.

Справка

Модель Tara представляет собой переработанную версию Peugeot 301, которую иранский производитель позиционирует как свою собственную платформу. На практике это всё та же платформа Peugeot 301.

Tara комплектуется атмосферным двигателем объемом 1.6 литра, мощностью 113 л.с. Этот двигатель является производной от проверенного временем и надежного французского мотора TU5. Этот мотор встречался на моделях Peugeot 206 и 307.

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Источник, фото: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram

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Алексеева Елена
Количество просмотров 6
10.10.2024
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