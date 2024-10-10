Грозит ремонтом: почему нельзя запускать дизельный мотор на бензине

Автоэксперт Родионов объяснил, что делать при залитом в дизельный мотор бензине

Случайно залитый бензин в бак автомобиля с дизельным мотором грозит дорогостоящим ремонтом топливной системы. Об этом рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Servise Никита Родионов.

При заправке бензином дизельного мотора есть три варианта развития событий: бензин залили, но двигатель не запускали; мотор какое-то время поработал на бензине; автомобиль проехал определенное расстояние на бензине, перечислил Родионов.

«Самый неприятный в плане последствий – третий вариант. Дизельное топливо обладает смазывающими свойствами и устройство топливной системы дизельного двигателя от бензинового отличается, в том числе и потому, что смазывающие свойства снижают износ деталей. Бензин же такими свойствами не обладает, поэтому при работе дизельного двигателя на неподходящем топливе происходит высокий износ компонентов топливной системы: топливного насоса высокого давления (ТНВД), форсунок», – объясняет эксперт.

Ремонт топливной системы в этом случае может потребовать от 500 тыс. до миллиона рублей, констатирует Родионов. Если ошиблись с топливом, ни в коем случае нельзя начинать движение на автомобиле, предостерегает эксперт. Нельзя ни запускать двигатель, ни включать зажигание – нужно вызвать эвакуатор и доставить машину в сервис. Специалисты сольют все топливо, промоют бак и зальют дизтопливо.

«Если мотор какое-то время поработал или уже проехали, то необходимо как можно быстрее слить бензин. Далее система также промывается специальной жидкостью. После этого необходимо заменить топливный фильтр и попробовать в эксплуатации автомобиль. Есть шанс, что за одну поездку краткосрочную детали не вышли из строя», – уточняет специалист

Автопроизводители указывают, что при заправке бензином дизельного двигателя нужно заменить все компоненты топливной системы – форсунки, топливные трубки и фильтр, резюмировал Родионов.

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Источник: iz.ru