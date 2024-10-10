#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Mitsubishi Xpander
10 октября
Новый практичный семейный Mitsubishi можно купить сейчас дешевле «китайцев»
В России появились 7-местные кроссвэны...
Стало известно, когда Lada Aura появится у дилеров
10 октября
Стало известно, когда Lada Aura появится у дилеров
Автостат: первые экземпляры седанов Lada Aura...
Запад не указ: автоконцерн Chery наладит производство автомобилей в России
10 октября
Запад не указ: автоконцерн Chery наладит производство автомобилей в России
Reuters: бренд Chery намерен выпускать в РФ...

Грозит ремонтом: почему нельзя запускать дизельный мотор на бензине

Автоэксперт Родионов объяснил, что делать при залитом в дизельный мотор бензине

Случайно залитый бензин в бак автомобиля с дизельным мотором грозит дорогостоящим ремонтом топливной системы. Об этом рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Servise Никита Родионов.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Рама, дизель, полный привод, 7 мест – это новый отечественный внедорожник!

При заправке бензином дизельного мотора есть три варианта развития событий: бензин залили, но двигатель не запускали; мотор какое-то время поработал на бензине; автомобиль проехал определенное расстояние на бензине, перечислил Родионов.

«Самый неприятный в плане последствий – третий вариант. Дизельное топливо обладает смазывающими свойствами и устройство топливной системы дизельного двигателя от бензинового отличается, в том числе и потому, что смазывающие свойства снижают износ деталей. Бензин же такими свойствами не обладает, поэтому при работе дизельного двигателя на неподходящем топливе происходит высокий износ компонентов топливной системы: топливного насоса высокого давления (ТНВД), форсунок», – объясняет эксперт.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Ремонт топливной системы в этом случае может потребовать от 500 тыс. до миллиона рублей, констатирует Родионов. Если ошиблись с топливом, ни в коем случае нельзя начинать движение на автомобиле, предостерегает эксперт. Нельзя ни запускать двигатель, ни включать зажигание – нужно вызвать эвакуатор и доставить машину в сервис. Специалисты сольют все топливо, промоют бак и зальют дизтопливо.

«Если мотор какое-то время поработал или уже проехали, то необходимо как можно быстрее слить бензин. Далее система также промывается специальной жидкостью. После этого необходимо заменить топливный фильтр и попробовать в эксплуатации автомобиль. Есть шанс, что за одну поездку краткосрочную детали не вышли из строя», – уточняет специалист

Автопроизводители указывают, что при заправке бензином дизельного двигателя нужно заменить все компоненты топливной системы – форсунки, топливные трубки и фильтр, резюмировал Родионов.

  • «За рулем» можно читать в Viber
Рекомендуем
Бренд года «За рулем» 2023

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: iz.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
10.10.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0