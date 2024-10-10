#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
К 2025 году системой автопилота третьего уровня охватят 1,2 млн км дорог
10 октября
К 2025 году системой автопилота третьего уровня охватят 1,2 млн км дорог
General Motors разрабатывает систему...
Subaru WRX
10 октября
Модифицированный Subaru WRX преодолел дистанцию в 402 м всего за 10.001 секунду
Компания TPG Tuning представила самый...
Электробус КАМАЗ
10 октября
Максим Ликсутов: Москва — город №1 в Европе по числу электробусов
Около 200 электробусов собрали на площадке ПАО...

Nissan, Hyundai, Kia — эти кроссоверы объединяет привлекательная цена

Эксперты нашли на рынке России топ-7 кроссоверов по цене до 1,5 млн рублей

Вторичный автомобильный рынок России на протяжении седьмого месяца демонстрирует динамику снижения цен на автомобили. В настоящее время средняя стоимость машины с пробегом не превышает 1,5 млн рублей. Эксперты составили топ-7 кроссоверов, доступных по такой цене.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Рама, дизель, полный привод, 7 мест – это новый отечественный внедорожник!

Одним из вариантов, достойных внимания, эксперты назвали Nissan Qashqai 2014 года выпуска, его цена составляет 1,48 млн рублей. Под капотом переднеприводного автомобиля бензиновый двигатель объемом 2,0 л мощностью 144 л.с. В списке оснащения заявлены все базовые функции для комфортной езды, включая круиз-контроль, задний парктроник, датчики света и дождя и другие возможности.

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

Китайский Chery Tiggo 4 2020 года выпуска предлагается на вторичном рынке по цене 1,5 млн рублей. Автомобиль оснащен мотором объемом 1,5 л мощностью 147 л.с. АКП и разнообразными системами в помощь водителю для удобства использования.

Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 4

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Кроссовер Hyundai Creta 2017 года выпуска тоже можно приобрести за 1,5 млн рублей. Машина оснащена двигателем объемом 2,0 л мощностью 150 л.с. и автоматической коробкой передач. В списке оснащения заявлены: обогрев рулевого колеса, климат- и круиз-контроль, а также различные датчики.

Hyudai Creta
Hyudai Creta

Также предлагаются Haval H6 2019 года по цене 1,48 млн рублей, Kia Soul 2017 года – 1,484 млн рублей, Nissan X-Trail 2015 года выпуска за 1,485 млн рублей и Renault Duster 2019 года за 1,499 млн рублей.

  • «За рулем» можно читать в Viber
Рекомендуем
Бренд года «За рулем» 2023

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: autonews.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | Nissan | Chery | Hyundai
Количество просмотров 16
10.10.2024
Фото:Depositphotos | Nissan | Chery | Hyundai
Поделиться:
Оцените материал:
0