К 2025 году системой автопилота третьего уровня охватят 1,2 млн км дорог

General Motors разрабатывает систему продвинутого автопилота третьего уровня

Специалисты компании General Motors разрабатывают систему автоматизированного вождения третьего уровня. Речь идет о том, что водитель сможет иногда не следить за дорогой и держать руки на руле. Но в любой момент он должен взять управление автомобилем на себя.

В настоящее время только Mercedes-Benz предлагает подобную систему, под названием Drive Pilot. Все остальные, включая GM Super Cruise, требуют постоянного контроля со стороны водителя.

По словам старшего вице-президента GM по разработке программного обеспечения Дэйва Ричардсона, автоконцерн стремится к тому, чтобы Super Cruise стал системой уровня 3, где водителю больше не нужно будет следить за дорогой.

Точная дата выпуска системы пока неизвестна, но ожидается, что ее сделают доступной только после того, как она станет надежной и безопасной. В ближайшее время GM сосредоточиться на совершенствовании Super Cruise с целью расширения ее возможностей. Планируется к концу 2025 года охватить системой порядка 1,2 млн км дорог в США и Канаде.

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Источник: 32cars.ru