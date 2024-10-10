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Кроссовер Geely Monjaro назван самым импортируемым автомобилем в РФ

Автостат: в сентябре в Россию из Китая импортировали почти 80% новых машин

На автомобильный рынок России в сентябре импортировано порядка 104,2 тыс. новых автомобилей. Такой статистикой поделились представители аналитического агентства «Автостат» в ходе презентации на форуме CarX.

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По словам директора «Автостата» Сергея Целикова, это «рекордный показатель чуть ли вообще не за все время». Предыдущий рекорд за последние 12 лет зафиксировали в августе 2024 года, тогда в Россию импортировали 89 тыс. новых легковых автомобилей согласно данным аналитиков.

Самый большой показатель импорта в Россию был зафиксирован в августе 2012 года – более 120 тыс. автомобилей. Подавляющее большинство новых легковых автомобилей (почти 80%) ввезено в сентябре 2024 года из Китая. Из Киргизии 7,7%, из Белоруссии – 6,4% из Казахстана – 4,2%, кроме того, машины завозили также из Японии, Кореи, Германии, Грузии и других стран.

Geely Monjaro
Geely Monjaro

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Что касается конкретных моделей, то больше всего в Россию в прошлом месяце импортировали Geely Monjaro, Geely Atlas, Chery Tiggo 4 Pro, Haval M6.

Всего с начала года в период с января по сентябрь текущего года в нашу страну завезли 683 тыс. новых легковых автомобилей. Этот показатель на 48,5% превышает аналогичный 2023 года. Что касается вторичного рынка, то в сентябре 2024 года ввезли 42,7 тыс. машин с пробегом, а за девять месяцев с начала года – 294,1 тыс. (-8,3%).

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Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Geely
Количество просмотров 5
10.10.2024
Фото:Geely
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