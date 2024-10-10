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Водителям объяснили, почему шины нужно менять заблаговременно

Автоэксперт Родионов объяснил целесообразность своевременной замены шин осенью

Стоимость услуг на сезонный шиномонтаж в России вырастет на 10-12%, причиной роста цен на конечную стоимость услуг в этой сфере являются инфляция и нехватка кадров. Таким мнением поделился технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

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«Услуги шиномонтажа в этом году обойдутся дороже для автовладельцев на 10-12%, что соответствует уровню инфляции. Помимо этого, на рост цен влияет и ситуация с кадрами. Чтобы платить достойные зарплаты, автосервисы вынуждены повышать цены», – объяснил эксперт.

Родионов подчеркнул, что текущей осенью сезон смены летних шин на зимние начался раньше из-за установившегося в ряде регионов России похолодания. Автовладельцы тоже не хотят дожидаться резких заморозков, потому что на фоне низких температур увеличивается риск ДТП, уточняет эксперт.

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Автовладельцам лучше приезжать на шиномонтаж заблаговременно, рекомендует Родионов. Если в регионе проживания водителя температурные значения устойчиво держатся на показателе +7°C – можно смело менять комплект шин на зимний, убежден эксперт. Тем более, что их заблаговременная замена сэкономит средства, потому что некоторые СТО в период повышенного спроса традиционно повышают цены на услуги, резюмировал Родионов.

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Источник: Газета.Ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 17
10.10.2024
Фото:АГН «Москва»
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