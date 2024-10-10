Водителям объяснили, почему шины нужно менять заблаговременно

Автоэксперт Родионов объяснил целесообразность своевременной замены шин осенью

Стоимость услуг на сезонный шиномонтаж в России вырастет на 10-12%, причиной роста цен на конечную стоимость услуг в этой сфере являются инфляция и нехватка кадров. Таким мнением поделился технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

«Услуги шиномонтажа в этом году обойдутся дороже для автовладельцев на 10-12%, что соответствует уровню инфляции. Помимо этого, на рост цен влияет и ситуация с кадрами. Чтобы платить достойные зарплаты, автосервисы вынуждены повышать цены», – объяснил эксперт.

Родионов подчеркнул, что текущей осенью сезон смены летних шин на зимние начался раньше из-за установившегося в ряде регионов России похолодания. Автовладельцы тоже не хотят дожидаться резких заморозков, потому что на фоне низких температур увеличивается риск ДТП, уточняет эксперт.

Автовладельцам лучше приезжать на шиномонтаж заблаговременно, рекомендует Родионов. Если в регионе проживания водителя температурные значения устойчиво держатся на показателе +7°C – можно смело менять комплект шин на зимний, убежден эксперт. Тем более, что их заблаговременная замена сэкономит средства, потому что некоторые СТО в период повышенного спроса традиционно повышают цены на услуги, резюмировал Родионов.

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Источник: Газета.Ru