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Парижский автосалон 2024: так сдались китайцам или нет?

Парижский автосалон 2024 пройдет с 14 по 20 октября в центре Порт-де-Версаль

Mondial de l'Auto возвращается и пройдет в 2024 году с 14 по 20 октября в парижском выставочном центре Порт-де-Версаль (14 октября – день для СМИ).

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Выставка обещает стать грандиозным автомобильным событием с большим количеством экспонентов, увеличенной площадью и, как надеются организаторы, с большим числом посетителей, чем в 2022 году.

А в 2022 году Парижский автосалон посетили 400 000 человек, и в 2024 году организаторы планируют привлечь еще 100 тысяч. Поэтому особое внимание уделяется присутствию максимального количества автомобильных брендов.

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Группа Renault уже подтвердила свое участие с полным модельным рядом, включая новый электрический Renault 4 E-Tech – ретрокроссовер, основанный на концепт-каре, представленном ранее. Также будут показаны новый внедорожник Renault Symbioz, Dacia, Alpine и электрические модели от Renault Pro+.

Stellantis представит французские бренды Peugeot и Citroën, а также итальянский Alfa Romeo.

Южнокорейская Kia заявила участие на выставке, но родственного бренда Hyundai там не будет.

Среди немецких производителей группа BMW подтвердила свое присутствие с брендами BMW, Mini и мотоциклами, также ожидаются Audi, Volkswagen и Skoda, а вот Mercedes-Benz пропустит мероприятие.

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Ford представит полностью электрический кроссовер Capri, а Cadillac, подразделение General Motors, отметит свое возвращение на европейский рынок с моделью Lyriq.

Tesla вернется спустя шесть лет после последнего появления в Париже в 2018 году, на этот раз представив всю свою линейку, включая Cybertruck.

В целом, Парижский автосалон 2024 года станет ареной борьбы западных производителей за позиции на рынке электромобилей, где они сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны Китая.

К примеру, BYD представит европейскую версию электромобиля Sealion 7, конкурента Tesla Model Y, который станет самой технологичной моделью BYD в Европе с возможностью быстрой зарядки. Также в Европе дебютирует премиальный внедорожник Yangwang U8.

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Что касается стоимости посещения Mondial de l'Auto 2024, то она ожидается на уровне цены предыдущего автосалона: тогда взрослый билет стоил 16 евро, а в выходные чуть дороже.

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Источники: automobilwoche.de, laprovence.com

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Алексеева Елена
Фото:la Provence
Количество просмотров 14
13.10.2024
Фото:la Provence
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