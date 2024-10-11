Чтобы не купить битую машину, нужно проверить ее по базе — объясняем, как
Зачастую автовладельцы при покупке автомобиля сталкиваются с различными уловками продавцов, причем даже дилеры в автосалоне допускают различные нарушения в отношении покупателей. В конечном итоге все эти ухищрения негативно сказываются на кошельке автовладельца.
На проблему даже обратили внимание в Госдуме, в частности, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) указал на то, что автодилеры, несмотря на регулярные проверки, прибегают к различным схемам. Речь, в том числе, идет о скрытых серьезных дефектах после ДТП в случае продажи машины с пробегом.
Чтобы избежать подобных рисков при покупке машины на вторичном рынке, автовладельцы могут воспользоваться различными сервисами для проверки информации об автомобиле.
Мнение эксперта
Валерий Арутин, эксперт ресурса Авто.ру
– Если машина находится под арестом или имеет другие ограничения на регистрационные действия в ГИБДД, новый собственник не сможет поставить его на учет и, соответственно, легально на нем передвигаться. Избежать подобного развития можно с помощью проверки еще до подписания договора купли-продажи.
Сегодня у покупателей есть широкий спектр инструментов для проверки транспорта, начинать стоит с базы Госавтоинспекции – здесь можно уточнить историю регистраций машины, информацию об участии в ДТП, розыске и сведения об ограничениях. Также полезными окажутся сведения от службы приставов.
Обременение в виде залога можно проверить через реестр залогового имущества Федеральной нотариальной палаты. Проверить автомобиль сразу по всем базам и еще десяткам других источников можно с помощью Отчетов Авто.ру. Для этого потребуется только VIN или госномер.
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