Депутат ГД Гаврилов объяснил, как защитить себя от мошеннических схем в автосалоне

В Госдуме назвали топ-5 нарушений, допускаемых дилерами при продаже автомобиля

Дилеры в автосалонах зачастую при продаже автомобиля покупателям используют различные схемы, в результате которых у покупателей возникают проблемы. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

Из самых распространенных он перечислил топ-5 таких нарушений:

продажа неисправного автомобиля со скрученным пробегом;

скрытые серьезные дефекты после ДТП при продаже подержанных авто;

навязывание менеджерами ненужных услуг под видом скидки;

сильно отличающиеся условия кредитования от оговоренных ранее при покупке автомобиля;

отказы при попытке возвращения взятых в кредит автомобилей.

Также в ход идут схемы с продажами автомобилей-двойников, уточнил Гаврилов.

Он привел в пример ситуацию, когда ни паспорт продавца, ни СТС и ПТС на машину и ее состояние вопросов не вызвали. Покупатель перерегистрировал машину на себя в ГАИ после успешно пройденной проверки ТО и VIN-номера. Затем выясняется, что у машины другой собственник и другие номера. Авто забирают на спецстоянку, а против добросовестного покупателя заводят дело, констатирует Гаврилов.

«Обычно такая схема практикуется для создания автомобилей-двойников. Сейчас это угнанные автомобили дорогих европейских марок из ближнего зарубежья. Но надо понимать, что находят автомобили, угнанные в Беларуси и Казахстане, и оттуда владельцы точно приедут за своей машиной. Тогда обманутый покупатель точно остается без машины и без денег», – констатирует парламентарий.

Чтобы обезопасить себя от рисков при покупке автомобиля на вторичном рынке, нужно проверять информацию о машине на сайте ГАИ, рекомендует Гаврилов. При помощи сервиса «Проверка автомобиля» можно проверить, числится ли машина в розыске, сколько было ДТП и есть ли какие-то ограничения. А на сайте Федеральной нотариальной палаты по идентификационному номеру можно проверить, находится машина в залоге или нет.

Необходимо также тщательно проверять подлинность ПТС, СТС и паспорта владельца. При заключении договора купли-продажи нужно внести пункт о том, что денежные средства за машину будут переданы только после перерегистрации на нового владельца. Добросовестный продавец всегда пойдет навстречу, резюмировал Гаврилов.

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Источник: rg.ru