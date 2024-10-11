Названа дата презентации новой модели Oting

Компания Sinomach Automobile раскрыла дату продажи нового Oting Palasso в России

Китайский производитель Oting в первом квартале 2025 года выведет на рынок России новую модель Palasso. Об этом сообщили в пресс-службе Sinomach Automobile.

Примечательно, что презентация Oting Palasso в России состоится 17 октября в рамках выставки ORЁLEXPO. В компании подчеркнули, что Palasso станет первым автомобилем с кузовом типа пикап-хардтоп, официально реализуемым в России.

В длину модель составляет 5277 мм при размере колесной базы 3150 мм, у автомобиля очень вместительный багажник – 2150 л. Более подробная информация о цене и комплектации Oting Palasso появится ближе к старту продаж.

Oting Palasso

По словам главы филиала Sinomach Auto в России Цзи Цзыюаня, Oting Palasso создан на базе Nissan Navara, в нем объединены преимущества в утилитарности классических пикапов с практичностью классического внедорожника. В планах компании – привезти для российских покупателей большой внедорожник и компактный кроссовер, подчеркнул Цзыюань.

Oting Palasso

Oting Palasso

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Источник: iz.ru