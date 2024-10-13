Армянин и белорус из Pininfarina создали минивэн Foxtron Model D

Появились первые фото тайваньского минивэна Foxtron, созданного выходцами из СНГ

Новая тайваньская автомарка Foxtron, принадлежащая IT-гиганту Foxconn, на мощностях которого, в частности, выпускаются айфоны, представила третью модель своей будущей линейки. Вслед за Model B и Model C появились первые рендеры большого минивэна Model D. Для нас интересно, что дизайн создавала итальянская студия Pininfarina, а главными авторами стали два ее сотрудника-выходца из СНГ – армянин Тигран Лалаян и белорус Сергей Рябчик.

Лалаян окончил Ереванский архитектурный институт и магистратуру Scuola Politecnica di Design в Милане, а Рябчик отучился в Белорусской государственной академии искусств в Минске. Одна из фишек разработанного ими автомобиля, как и других моделей Foxtron, в том, что другие производители могут купить эту модель, как платформу, и легко видоизменить по своему усмотрению в пределах 10-30%.

Габаритная длина Model D составляет почти 5,2 метра, при этом колесная база равна 3,2 метра, что позволило получить очень просторный салон, напоминающий интерьер пассажирский авиалайнера. Салон семиместный, задний трехместный «диван» при необходимости складывается. Второй ряд регулируется, имеет выдвижные подножки-оттоманки и сенсорные пульты управления мультимедийкой в подлокотниках, а также и дополнен двумя съемными айпадами.

В основе машины новая 800-вольтовая архитектура с мощностью до 650 л.с. в двухмоторной версии, емкостью аккумулятора около 110 кВт·ч и запасом хода по циклу WLTP около 670 км. Известно, что платформа оснащена системой управляемых задних колес – что должно облегчить городское использование столь крупного вэна.

С ценой интересно. Ее пока нет не только потому, что до серийного производство дело пока не дошло. Но и потому, что слово тут за компанией, которая возьмется выпускать вэн. Она-то определит и финальный дизайн модели (вы же помните про вариативность в 10-30%?), и то, за сколько она хочет ее продавать. Впрочем, разумеется, есть и опция оставить все как есть – если вариант Лалаяна и Рябчика вас полностью устраивает.

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Источник: uk.motor1.com, Автопоток