Водителям объяснили, чем чревато для авто использование контрафактных комплектующих

Эксперт Маковей рассказал, какие автозапчасти подделывают чаще всего

Комплектующие, использующиеся для регулярного технического обслуживания, подделывают чаще всего. Об этом рассказал руководитель мультибрендовой сети Caready Михаил Маковей.

Речь идет о фильтрах, свечах зажигания и деталях подвески, традиционно у таких запчастей низкий эксплуатационный ресурс, уточняет эксперт.

«Подделывают часто комплектующие, которые используются для регулярного технического обслуживания. Фильтры, свечи зажигания, компоненты тормозной системы и подвески. Как оригинальные, так и известных европейских и азиатских брендов. Они тоже входят в группу, где можно часто встретить фальсифицированные товары», – объясняет эксперт.

Худшее, что ожидает автовладельца, – контрафакт не получится установить в автомобиль из-за несоответствия заданным геометрическим параметрам, констатирует Маковей. К тому же поддельные запчасти могут спровоцировать выход из строя важных узлов и агрегатов автомобиля.

«Использование контрафактных автокомпонентов может привести к серьезным последствиям. Для минимизирования риска покупки необходимо приобретать запчасти и расходные материалы у официальных дилеров или проверенных продавцов», – резюмирует эксперт.

Напомним, Минпромторг ввел цифровую маркировку запчастей, с 1 сентября 2024 года эксперимент начался в тестовом режиме. Чтобы проверить подлинность товара, нужно воспользоваться мобильными приложениями и QR-кодами. Контрафакт можно распознать и по отсутствию защитных элементов заводской упаковки и низкой цене.

Источник: news.ru