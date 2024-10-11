Водителям объяснили, чем чревато для авто использование контрафактных комплектующих

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Эксперт Маковей рассказал, какие автозапчасти подделывают чаще всего

Комплектующие, использующиеся для регулярного технического обслуживания, подделывают чаще всего. Об этом рассказал руководитель мультибрендовой сети Caready Михаил Маковей.

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Речь идет о фильтрах, свечах зажигания и деталях подвески, традиционно у таких запчастей низкий эксплуатационный ресурс, уточняет эксперт.

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«Подделывают часто комплектующие, которые используются для регулярного технического обслуживания. Фильтры, свечи зажигания, компоненты тормозной системы и подвески. Как оригинальные, так и известных европейских и азиатских брендов. Они тоже входят в группу, где можно часто встретить фальсифицированные товары», – объясняет эксперт.

Худшее, что ожидает автовладельца, – контрафакт не получится установить в автомобиль из-за несоответствия заданным геометрическим параметрам, констатирует Маковей. К тому же поддельные запчасти могут спровоцировать выход из строя важных узлов и агрегатов автомобиля.

«Использование контрафактных автокомпонентов может привести к серьезным последствиям. Для минимизирования риска покупки необходимо приобретать запчасти и расходные материалы у официальных дилеров или проверенных продавцов», – резюмирует эксперт.

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Напомним, Минпромторг ввел цифровую маркировку запчастей, с 1 сентября 2024 года эксперимент начался в тестовом режиме. Чтобы проверить подлинность товара, нужно воспользоваться мобильными приложениями и QR-кодами. Контрафакт можно распознать и по отсутствию защитных элементов заводской упаковки и низкой цене.

Источник: news.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 14
11.10.2024
Фото:Depositphotos
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