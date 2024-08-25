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Как распознать контрафактные запчасти — эксперты поделились советами

Эксперты перечислили запчасти и компоненты, которые подделывают чаще всего в РФ

Моторные масла, фильтры и свечи зажигания чаще всего подделывают в России. О контрафактных запчастях рассказали эксперты сети мультибрендовых сервисных станций Caready.

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«В России чаще всего можно столкнуться с контрафактом моторных масел в канистрах. Также проще имитировать оригинальные и аналоговые запчасти для технического обслуживания, такие как фильтры, свечи зажигания, электронные компоненты к наиболее популярным маркам в нашей стране», – уточнили специалисты.

Также в товарную группу, среди которой часто можно встретить фальсификат, входят компоненты тормозной системы и подвески, причем не только оригинальные, но и известных европейских и азиатских брендов.

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Контрафактные детали отличаются низким эксплуатационным ресурсом, а доля брака в партиях товара достаточно высокая. В некоторых случаях поддельные запчасти невозможно установить на автомобиль из-за несоответствия заданным параметрам. К тому же они могут спровоцировать поломку узлов и агрегатов транспортного средства, предупреждают специалисты.

«Использование контрафактных автокомпонентов может привести к серьезным последствиям. Для минимизирования риска покупки необходимо приобретать запчасти и расходные материалы у официальных дилеров или проверенных продавцов», – предупреждает руководитель мультибрендовой сети Caready Михаил Маковей.

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Напомним, Минпромторг предложил ввести в РФ цифровую маркировку запчастей, с 1 сентября 2024 года эксперимент начнется в тестовом режиме. Чтобы проверить подлинность товара, уже сейчас можно воспользоваться специальными мобильными приложениями и QR-кодами. Контрафакт можно также распознать по отсутствию защитных элементов заводской упаковки и низкой цене.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Российская газета

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 45
25.08.2024
Фото:Depositphotos
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