Запчасти для российских автомобилей будут делать в Африке: озвучены планы

Российские компании в 2025 году планируют начать выпуск запчастей в Нигерии

В 2025 году российский автопром выйдет на новый уровень международной кооперации, отправившись в Африку. Российские компании, занимающиеся производством автозапчастей, планируют начать выпуск комплектующих в Нигерии.

Торговый представитель РФ в Нигерии Максим Петров подчеркнул в интервью, что в сентябре этого года первая группа российских предпринимателей отправится в столицу Нигерии для проведения переговоров. По словам Петрова, министр промышленности Нигерии Отунбу Аденийи Адебайо заявил о готовности предоставить российским компаниям льготные налоговые условия для размещения производств на территории республики.

Российские предприятия в последние годы инвестировали значительные средства в модернизацию производства. Сейчас перед ними стоит задача ускорения и расширения темпов производства. Потеря ряда рынков в результате геополитической нестабильности заставила российский бизнес искать новые точки опоры и осваивать рынки дружественных стран. Африка стала одним из приоритетных направлений.

Важно отметить, что производство автозапчастей в Нигерии будет направлено не только на внутренний рынок, но и на другие государства Африки. Это свидетельствует о планах российского бизнеса укрепить свои позиции на континенте и создать новую экосистему взаимовыгодного сотрудничества в автомобильной отрасли.

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Источник: Известия