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Суперкар за полмиллиарда продают в России: что это за машина?

Московский салон предлагает заказать Ferrari LaFerrari за 499 млн рублей

Мечта любого автолюбителя – Ferrari LaFerrari – теперь доступна и в России. Московский салон предлагает заказать этот супергибрид 2016 года выпуска, который привезут из Германии за 499 миллионов рублей.

Ferrari LaFerrari
Ferrari LaFerrari
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LaFerrari – это не просто автомобиль, это символ скорости, роскоши и престижа. Это первый полный гибрид Ferrari, разработанный в 2013 году, и на момент выпуска он был самым мощным автомобилем компании.

Под капотом LaFerrari скрывается 6,3-литровый двигатель V12 с непосредственным впрыском топлива, расположенный сзади посередине. Этот монстр раскручивается до 9250 об/мин, развивая невероятные 800 л. с. и 700 Нм крутящего момента.

Ferrari LaFerrari
Ferrari LaFerrari

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Но LaFerrari – это не просто мощный двигатель. В него интегрирована система KERS, которая дополнительно добавляет 163 л.с., увеличивая общую мощность до 963 л.с. Это позволяет машине разгоняться от 0 до 97 км/ч за 2,7 секунды и преодолевать четверть мили за 10,2 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 355 км/ч. Купе собирали вручную в Маранелло с 2013 по 2016 годы, и было выпущено всего 500 экземпляров. Каждый из них стоил новым не меньше миллиона евро.

В 2022 году Ferrari LaFerrari 2015 года стал самой дорогой машиной, выставленной на аукционе eBay. Его предлагали за 4 350 000 долларов, что по нынешнему курсу составляет около 420 млн рублей.

Ferrari LaFerrari
Ferrari LaFerrari
Ferrari LaFerrari
Ferrari LaFerrari
Ferrari LaFerrari
Ferrari LaFerrari
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Источник: auto.ru

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Лежнин Роман
Фото:auto.ru
Количество просмотров 15
12.10.2024
Фото:auto.ru
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