Самый крупный внедорожник Jeep привезли в Россию по удивительной цене

Российский дилер привез в страну Jeep Grand Wagoneer L по цене 19,6 млн рублей

Российский авторынок пополнился настоящим гигантом американского автопрома – Jeep Grand Wagoneer L. Этот роскошный внедорожник, никогда ранее официально не поставлявшийся в Россию, теперь доступен отечественным автолюбителям благодаря схеме параллельного импорта.

Jeep Grand Wagoneer L

Grand Wagoneer L – это самый крупный автомобиль в линейке Jeep. Его внушительные габариты и мощный двигатель делают его одним из самых заметных внедорожников на дороге. В Россию привезли версию Obsidian, оснащенную 3,0-литровым бензиновым двигателем V6, развивающим впечатляющие 510 л.с. В сочетании с полным приводом и автоматической коробкой передач, этот внедорожник обеспечивает динамичную и уверенную езду как по городу, так и за его пределами.

Jeep Grand Wagoneer L

Стоимость такого автомобиля, по данным одного из московских дилеров, составляет 19 580 000 рублей. Это делает Grand Wagoneer L одним из самых дорогих внедорожников на российском рынке, что вполне ожидаемо для автомобиля такого класса и уровня оснащения.

Салон Grand Wagoneer L – это воплощение роскоши и комфорта. Высококачественные материалы отделки, многочисленные электронные системы и продвинутые функции обеспечивают максимальное удобство для водителя и пассажиров. Передние сиденья оснащены электроприводом и функцией массажа. Мощная мультимедийная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay обеспечивает удобное подключение смартфона и доступ к различным приложениям. Grand Wagoneer L оснащен полным комплексом систем безопасности, включая системы предупреждения о столкновении, предотвращения ДТП и контроля за разметкой.

Интерьер Jeep Grand Wagoneer L

История Jeep Wagoneer началась еще в 1963 году. Этот автомобиль стал настоящей легендой американского автопрома, сочетая в себе роскошь, комфорт и внедорожные качества. Производство Wagoneer было прекращено в 1991 году, но в 2021 году компания Jeep возродила эту модель, представив новое поколение, которое стало еще более роскошным и технологичным. На российском рынке основными конкурентами Jeep Grand Wagoneer L являются Cadillac Escalade и Lincoln Navigator.

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Источник: Autonews