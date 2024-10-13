#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как купить подешевле билеты на новогодний отпуск? Советы эксперта
13 октября
Как купить подешевле билеты на новогодний отпуск? Советы эксперта
Эксперт Олеся Адамушкина составила список мер...
Мотор Porsche, дизайн Ford, полный привод… История появления ВАЗ-2110
13 октября
Мотор Porsche, дизайн Ford, полный привод… История появления ВАЗ-2110
«За рулем» рассказал, как создавалась вазовская...
Интерьер Suzuki Ertiga
13 октября
Высокий клиренс, просторный салон — самый доступный семиместный «японец» в России
Эксперт «За рулем» порекомендовал рассмотреть к...

Вот несколько советов, как реже посещать сервис на китайском автомобиле

Эксперты дали четыре совета, как правильно обслуживать китайские автомобили

Миф о ненадежности китайских автомобилей медленно, но верно развеивается. Современные модели поражают дизайном, функциональностью и, что немаловажно, уже значительно приблизились по качеству к европейским аналогам. Однако, остается некоторая доля недоверия, и многие потенциальные покупатели боятся частых ремонтов.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Последние годы ознаменованы серьезным скачком в качестве китайских автомобилей. Ржавчина, которая когда-то была бичом многих моделей, встречается все реже благодаря улучшению антикоррозийной обработки кузовов. Электроника стала значительно надежнее, мультимедийные системы работают плавно и интуитивно понятно. Дизайн автомобилей следует современным тенденциям, а порой и задает их. Однако, некоторые «болячки» всё ещё остаются.

Рекомендуем
Рама, дизель, полный привод, 7 мест – это новый отечественный внедорожник!

Тонкое лакокрасочное покрытие (ЛКП), пожалуй, самая распространенная проблема. ЛКП часто тонкое и чувствительное к механическим повреждениям. Сколы и царапины появляются быстрее, чем на автомобилях других производителей. Мутнение краски – ещё одна частая неприятность.

Некоторые элементы подвески также вызывают вопросы. Хотя качество подвески у многих китайских брендов значительно улучшилось, некоторые модели все еще могут требовать более частого обслуживания, чем аналоги от европейских или японских производителей. Это может быть связано с особенностями дорожных условий в Китае, к которым подвеска изначально адаптировалась.

Правильный уход – ключ к долгой и безаварийной эксплуатации автомобиля, вне зависимости от страны-производителя. Для китайских автомобилей это особенно актуально.

Самый эффективный способ предотвратить повреждения лакокрасочного покрытия – оклеить кузов специальной антигравийной пленкой. Это прозрачный защитный слой, предотвращающий появление сколов, царапин и даже мелких вмятин. В целях экономии можно оклеить только наиболее уязвимые места: капот, передний бампер, стойки, пороги и переднюю часть крыши.

Соблюдение регламентных работ по техническому обслуживанию (ТО) – залог бесперебойной работы всех систем автомобиля. Не пренебрегайте плановыми проверками и заменой масла, фильтров и других расходных материалов. Рекомендуемые интервалы ТО у современных китайских машин разные: у некоторых необходимо делать его хотя бы раз в год или через каждые 10 тыс. км, а у других этот срок может варьироваться между 10 тыс., 12 тыс. и 15 тыс. км.

При необходимости ремонта используйте только оригинальные или высококачественные неоригинальные запчасти. Экономия на запчастях может привести к быстрому износу и поломкам.

Агрессивный стиль вождения увеличивает износ многих деталей автомобиля, включая подвеску, тормозную систему и двигатель. Старайтесь избегать резких торможений и разгонов.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Используйте мягкие моющие средства и бережно протирайте кузов, избегая агрессивных щеток и абразивных материалов.

Храните автомобиль в защищенном от непогоды месте, чтобы предотвратить коррозию и другие негативные воздействия окружающей среды.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем» 2023

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Автоновости дня

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 13
13.10.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0