Вот несколько советов, как реже посещать сервис на китайском автомобиле

Эксперты дали четыре совета, как правильно обслуживать китайские автомобили

Миф о ненадежности китайских автомобилей медленно, но верно развеивается. Современные модели поражают дизайном, функциональностью и, что немаловажно, уже значительно приблизились по качеству к европейским аналогам. Однако, остается некоторая доля недоверия, и многие потенциальные покупатели боятся частых ремонтов.

Последние годы ознаменованы серьезным скачком в качестве китайских автомобилей. Ржавчина, которая когда-то была бичом многих моделей, встречается все реже благодаря улучшению антикоррозийной обработки кузовов. Электроника стала значительно надежнее, мультимедийные системы работают плавно и интуитивно понятно. Дизайн автомобилей следует современным тенденциям, а порой и задает их. Однако, некоторые «болячки» всё ещё остаются.

Тонкое лакокрасочное покрытие (ЛКП), пожалуй, самая распространенная проблема. ЛКП часто тонкое и чувствительное к механическим повреждениям. Сколы и царапины появляются быстрее, чем на автомобилях других производителей. Мутнение краски – ещё одна частая неприятность.

Некоторые элементы подвески также вызывают вопросы. Хотя качество подвески у многих китайских брендов значительно улучшилось, некоторые модели все еще могут требовать более частого обслуживания, чем аналоги от европейских или японских производителей. Это может быть связано с особенностями дорожных условий в Китае, к которым подвеска изначально адаптировалась.

Правильный уход – ключ к долгой и безаварийной эксплуатации автомобиля, вне зависимости от страны-производителя. Для китайских автомобилей это особенно актуально.

Самый эффективный способ предотвратить повреждения лакокрасочного покрытия – оклеить кузов специальной антигравийной пленкой. Это прозрачный защитный слой, предотвращающий появление сколов, царапин и даже мелких вмятин. В целях экономии можно оклеить только наиболее уязвимые места: капот, передний бампер, стойки, пороги и переднюю часть крыши.

Соблюдение регламентных работ по техническому обслуживанию (ТО) – залог бесперебойной работы всех систем автомобиля. Не пренебрегайте плановыми проверками и заменой масла, фильтров и других расходных материалов. Рекомендуемые интервалы ТО у современных китайских машин разные: у некоторых необходимо делать его хотя бы раз в год или через каждые 10 тыс. км, а у других этот срок может варьироваться между 10 тыс., 12 тыс. и 15 тыс. км.

При необходимости ремонта используйте только оригинальные или высококачественные неоригинальные запчасти. Экономия на запчастях может привести к быстрому износу и поломкам.

Агрессивный стиль вождения увеличивает износ многих деталей автомобиля, включая подвеску, тормозную систему и двигатель. Старайтесь избегать резких торможений и разгонов.

Используйте мягкие моющие средства и бережно протирайте кузов, избегая агрессивных щеток и абразивных материалов.

Храните автомобиль в защищенном от непогоды месте, чтобы предотвратить коррозию и другие негативные воздействия окружающей среды.

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Источник: Автоновости дня