Бренд Belgee второй раз за месяц поднял цены на свои кроссоверы в России

Кроссоверы Belgee белорусской сборки подорожали в России на 57-70 тыс. рублей

В РФ второй раз за месяц подорожали кроссоверы марки Belgee. Изменилась стоимость топовых комплектаций моделей X50 и X70. Цены выросли на 2,5%, или на 57-70 тысяч рублей.

Так, базовый Belgee X50 в версиях Style и Prestige стал дороже на 57 тысяч рублей, а цены на машину теперь составят 2 510 990 и 2 610 990 рублей соответственно. Стоимость начальной версии Active начинается от 2 343 990 рублей.

Под капотом автомобиля 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л. с., 7-ступенчатый робот. Привод передний.

Belgee X70 стал дороже во всех комплектациях, за исключением базовой, на 70 тысяч рублей. Теперь цена версии Style начинается от 2 862 990 рублей, а Prestige – от 3 237 990 рублей. Стоимость базовой Active осталась без изменений и начинается от 2 672 990 рублей.

Belgee X50

Кроссовер доступен с 150-сильным наддувным мотором объёмом 1,5 литра, работающим в связке с 6-ступенчатым автоматом. Также предлагается «мягкий» гибрид на базе 177-сильного мотора и 7-диапазонного робота.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Источник: «Автоновости дня»