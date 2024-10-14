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Эксперт объяснил, почему лучше выбирать и покупать шины в офлайн-магазине

Эксперт Погуляев: Пробег у дешевых зимних шин вдвое меньше, чем у премиальных

Как выбрать автомобильные шины, рассказал собственник и руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев. Он отметил, что шины – это, прежде всего, безопасность водителя и его пассажиров.

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«Такие характеристики, как сцепление, управляемость, тормозной путь, на бюджетной резине будут заметно хуже, чем на хорошей и качественной. На бюджетном варианте всегда меньше шипов», – рассказал Погуляев.
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Эксперт отметил, что лучше выбирать и покупать шины в офлайн-магазине, внимательно осмотрев, так как на них могут быть неправильно установлены шипы.

По словам специалиста, чем больше вес резины, тем сильнее трение, то есть шина быстрее изнашивается. Также увеличивается и тормозной путь, поскольку машина тяжелее, ей сложнее останавливаться. Повышается нагрузка на подшипники, стойки и другие элементы.

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Погуляев пояснил, что качественные китайские шины будут стоить примерно так же, как средние корейские или японские.

У дешевой резины пробег будет в два раза меньше, чем у премиальной, подытожил специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 13
14.10.2024
Фото:freepik / freepik
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