На сайт «За рулем» вернулись комментарии
С сегодняшнего дня на сайте вновь работает механизм комментариев.
Теперь любой читатель может принять участие в обсуждении каждой нашей публикации – в том случае, если у него есть аккаунт во ВКонтакте и он авторизован в ВК-аккаунте в том браузере, где смотрит наш сайт.
Окошко для комментариев находится внизу каждой публикации под плашкой «Наше новое видео». Здесь вы можете поделиться своим мнением по теме и нажать кнопку «Отправить»:
А если хотите прокомментировать публикацию из бесконечной ленты, достаточно нажать на кнопку «Комментировать»:
Напоминаем, что комментарии должны соответствовать теме публикации. Избегайте ненормативной лексики и не ведитесь на провокации других участников беседы.
Мы всегда рады обратной связи и постараемся читать и анализировать все комментарии.
Так что – остаемся на связи!
Редакция сайта «За рулем»
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