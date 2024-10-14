На сайт «За рулем» вернулись комментарии

Обсудить публикацию теперь можно прямо на сайте «За рулем»

С сегодняшнего дня на сайте вновь работает механизм комментариев.

Теперь любой читатель может принять участие в обсуждении каждой нашей публикации – в том случае, если у него есть аккаунт во ВКонтакте и он авторизован в ВК-аккаунте в том браузере, где смотрит наш сайт.

Окошко для комментариев находится внизу каждой публикации под плашкой «Наше новое видео». Здесь вы можете поделиться своим мнением по теме и нажать кнопку «Отправить»:

А если хотите прокомментировать публикацию из бесконечной ленты, достаточно нажать на кнопку «Комментировать»:

Напоминаем, что комментарии должны соответствовать теме публикации. Избегайте ненормативной лексики и не ведитесь на провокации других участников беседы.

Мы всегда рады обратной связи и постараемся читать и анализировать все комментарии.

Так что – остаемся на связи!

Редакция сайта «За рулем»