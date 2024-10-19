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Предсерийная Kia Tasman вышла на тесты

Kia Tasman на пороге дебюта: предсерийная модель замечена на тестах

Предсерийная модель нового Kia Tasman была замечена во время тестовых испытаний перед своим дебютом на Международном автосалоне в Джидде (Саудовская Аравия), который стартует 29 октября.

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Пикап, как сообщают СМИ, уже оборудован всеми производственными деталями, что позволяет предположить его скорый выход на рынок.

Дизайн внедорожника Tasman впечатляет своей брутальностью с акцентом на долговечность и внедорожными характеристиками. Усиленные конструкции кузова, защитные пластины и «злой» дизайн не только придают автомобилю броский внешний вид, но и обеспечивают отличную функциональность на сложных участках.

Эта эстетика должна привлечь как традиционных любителей бездорожья, так и молодежь, которую привлекает стиль.

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Tasman обещает удивить покупателей мощным двигателем V6, который станет долгожданным дополнением в модельному ряду пикапов. Такой выбор позволит Kia охватить как искателей острых ощущений, так и тех, кто заботится об экологии, стремясь сократить углеродный след без потери производительности.

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Кроме того, внедорожник будет оснащен усовершенствованной системой привода 4×4 с режимами для различных условий – от камней до снега. Дополнительный функционал, например система управления рельефом и контроль спуска с горы, делают Tasman отличным выбором для настоящих любителей активного отдыха и приключений.

Kia также предлагает множество опций для персонализации Tasman, позволяя клиентам выбирать различные комплектации и внедорожные аксессуары. Такой уровень настройки не только делает комфортным владение, но и укрепляет связь между автомобилем и его владельцем. В условиях растущей конкуренции на рынке брутальных внедорожников, где лидирует Ford Bronco, интересно будет увидеть, сможет ли Kia занять свою нишу в этом сегменте.

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Источник, фото: KCB

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Алексеева Елена
Количество просмотров 19
19.10.2024
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