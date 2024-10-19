Признаки, которые говорят о том, что пора менять дворники на автомобиле

Эксперт рассказал, как правильно выбрать дворники для автомобиля

С наступлением осени и ухудшением погодных условий важно уделить внимание состоянию стеклоочистителей. Дождь и мокрый снег создают дополнительную нагрузку на дворники, и не всегда они справляются со своей задачей. Чтобы обеспечить безопасность на дороге, стоит обратить внимание на их состояние и своевременно произвести замену.

Определить, что пора менять стеклоочистители, можно по следующим признакам: если 2-3 взмахов дворников недостаточно для качественной очистки стекла; если после их работы остаются разводы и полосы, если дворники издают скрип при движении или если кромка резинок неровная, с зазубринами или заусенцами.

Как выбрать новые дворники

При выборе новых стеклоочистителей важно учесть несколько факторов. Так, лучше всего подбирать дворники, основываясь на модели вашего автомобиля. Некоторые бренды предлагают универсальные крепления, что упрощает выбор.

Правильная длина дворников критически важна для качественной очистки. Измерьте установленные щетки, потому что если дворники слишком длинные, они могут задевать кузов; если слишком короткие – не дочищать стекло и оставлять грязь на краях.

Сегодня на рынке представлены три типа щеток:

каркасные – они хорошо подходят для большинства автомобилей;

бескаркасные – обеспечивают лучший прижим к стеклу и более эстетичны внешне;

гибридные – сочетающие преимущества каркасных и бескаркасных.

Выбирая щетки стеклоочистителя, следует понимать, что качественные дворники не могут быть слишком дешевыми. Определитесь с бюджетом и выбирайте оптимальные варианты в среднем ценовом сегменте.

Если кошелек позволяет, приобретите комплект зимних и летних дворников, это обеспечит максимальную эффективность их работы.

Щетки, покрытые графитом, лучше скользят и долговечнее.

И последнее, что советуют эксперты: не пытайтесь до конца выработать ресурс дворников. Это расходный и относительно недорогой материал, поэтому при первых признаках износа их лучше сразу заменить.

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Источник: ОСН