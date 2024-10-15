Водитель BMW нарушил ПДД полторы тысячи раз
Сотрудники петербургской Госавтоинспекции остановили водителя, который за год 1453 раза нарушил ПДД, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Мужчину за рулем BMW 3 Series, зарегистрированного в ближнем зарубежье, остановили в ходе специализированного рейда по проверке водителей машин с иностранными номерами. За год ему выписали штрафов на 363 тыс. рублей. Автомобиль был изъят, а водитель доставлен в военкомат, где его поставили на воинский учет.
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Источник: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленобласти