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Водитель BMW нарушил ПДД полторы тысячи раз

В Петербурге выявили водителя, нарушившего ПДД 1,5 тыс. раз за год

Сотрудники петербургской Госавтоинспекции остановили водителя, который за год 1453 раза нарушил ПДД, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Мужчину за рулем BMW 3 Series, зарегистрированного в ближнем зарубежье, остановили в ходе специализированного рейда по проверке водителей машин с иностранными номерами. За год ему выписали штрафов на 363 тыс. рублей. Автомобиль был изъят, а водитель доставлен в военкомат, где его поставили на воинский учет.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленобласти

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 8
15.10.2024
Фото:АГН «Москва»
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