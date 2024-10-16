Названы причины выхода из строя турбины автомобиля

Эксперт Боярский перечислил пять причин выхода из строя турбины автомобиля

Турбина автомобиля, в основном, ломается из-за ненадлежащих условий эксплуатации и неграмотного обслуживания, рассказал директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Tank» Игорь Боярский.

Он пояснил, что чаще всего турбины ломаются при агрессивной езде, заправке некачественным топливом, использовании плохого масла и эксплуатации в условиях высокой температуры.

Грязное или неправильно подобранное моторное масло приводит к быстрому износу подшипников и других компонентов турбины, а высокие температуры ускоряют старение материалов, поэтому важно следить за системой охлаждения, отметил специалист.

Повышенное давление в двигателе и неравномерная работа цилиндров, а также другие проблемы с силовым агрегатом могут привести к поломке турбины.

При езде на автомобиле следует избегать резких ускорений, которые приводят к сильным нагрузкам на турбину, а перед долгой эксплуатацией нужно дать мотору и турбине прогреться, чтобы избежать термических шоков. Также нельзя глушить двигатель сразу после поездки – нужно дать ему поработать несколько минут, чтобы турбина остыла, рассказал Боярский.

В среднем ресурс турбины составляет 200-250 тыс. километров. Агрегаты автомобильных брендов с хорошей репутацией часто служат дольше благодаря качественным материалам и современным технологиям, пояснил Боярский.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Газета.Ru