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Названы причины выхода из строя турбины автомобиля

Эксперт Боярский перечислил пять причин выхода из строя турбины автомобиля

Турбина автомобиля, в основном, ломается из-за ненадлежащих условий эксплуатации и неграмотного обслуживания, рассказал директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Tank» Игорь Боярский.

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Он пояснил, что чаще всего турбины ломаются при агрессивной езде, заправке некачественным топливом, использовании плохого масла и эксплуатации в условиях высокой температуры.

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Грязное или неправильно подобранное моторное масло приводит к быстрому износу подшипников и других компонентов турбины, а высокие температуры ускоряют старение материалов, поэтому важно следить за системой охлаждения, отметил специалист.

Повышенное давление в двигателе и неравномерная работа цилиндров, а также другие проблемы с силовым агрегатом могут привести к поломке турбины.

При езде на автомобиле следует избегать резких ускорений, которые приводят к сильным нагрузкам на турбину, а перед долгой эксплуатацией нужно дать мотору и турбине прогреться, чтобы избежать термических шоков. Также нельзя глушить двигатель сразу после поездки – нужно дать ему поработать несколько минут, чтобы турбина остыла, рассказал Боярский.

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В среднем ресурс турбины составляет 200-250 тыс. километров. Агрегаты автомобильных брендов с хорошей репутацией часто служат дольше благодаря качественным материалам и современным технологиям, пояснил Боярский.

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Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:PxHere
Количество просмотров 24
16.10.2024
Фото:PxHere
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