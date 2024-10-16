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Синоптик рассказал, почему не стоит торопиться с заменой резины

Роман Вильфанд: в выходные в Москве +10, замену резины можно отложить на неделю

Несмотря на первый снег в Москве (выпал 14 октября), москвичам рано менять резину на зимнюю, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, в ближайшую неделю сильного похолодания не ожидается.

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Он добавил, что нет смысла использовать зимнюю резину при температуре 7-8 градусов, а в выходные прогнозируется около 10 градусов.

Вильфанд также подчеркнул, что на данный момент нет признаков того, что снег снова выпадет или температура значительно понизится, и что этот вопрос можно отложить минимум на неделю.

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Тем, кто верит в народные приметы, напоминаем, что 16 октября день Дениса Позимнего. Считается, что если на Дениса погода теплая, то мороза раньше Артемьева дня (2 ноября) не будет. Посмотрим, насколько это верно.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, 17-18 октября в ЦФО ожидается существенный рост атмосферного давления, небольшие дожди пройдут лишь местами.

Преобладающая температура воздуха ночью -2…5°, днем 3…10°. В Москве сегодня температура поднялась до 7 градусов выше нуля.

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Источник: РИА Новости, gismeteo.ru

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Алексеева Елена
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
Количество просмотров 22
16.10.2024
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
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