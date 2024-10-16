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Транспорт на газомоторном топливе: планы и реальность

В Москве пройдет ежегодный форум «Транспорт на газомоторном топливе»

Ежегодный форум «Транспорт на газомоторном топливе» пройдет 22-24 октября 2024 года в рамках выставки Gassuf в «Крокус Экспо» (Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон № 1, зал № 1).

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

На площадке Международной выставки газобаллонного, газозаправочного оборудования и техники на газомоторном топливе GasSuf ключевые игроки рынка ГМТ из России, Китая и Беларуси представят:

  • оборудование для АГНКС и АГЗС;
  • компрессорное оборудование;
  • автомобильные, бытовые, промышленные газовые баллоны;
  • комплектующие газобаллонной аппаратуры для сжиженного и сжатого газа и другое оборудование.
Форум и выставка будут интересны руководителям АЗС, АГНКС, АГЗС, техническим специалистам сервисных предприятий, владельцам автотранспортных и производственных компаний, представителям предприятий смежных направлений и экспертам газомоторной отрасли.
Форум и выставка будут интересны руководителям АЗС, АГНКС, АГЗС, техническим специалистам сервисных предприятий, владельцам автотранспортных и производственных компаний, представителям предприятий смежных направлений и экспертам газомоторной отрасли.

На ежегодном форуме «Транспорт на газомоторном топливе» эксперты представят свое видение перспектив развития отрасли и обсудят текущую ситуацию на рынке ГБО, вопросы импортозамещения дефицитного оборудования для оснащения заводов и заправок, перспективы перехода на низкоуглеродный транспорт, в том числе водородные технологии, и другие актуальные вопросы.

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Среди спикеров : заместитель директора Департамента стратегического развития Минтранса России Андрей Караваев, вице-президент, начальник управления устойчивого развития «Промсвязьбанка» Екатерина Кузьмина, первый заместитель генерального директора компании «Транспортная интеграция» Светлана Воронцова, генеральный директор компании «Ланди Ренцо Рус» Дарио Пелаццо, председатель совета директоров «Краснодарского компрессорного завода» Игорь Ворошилов и другие.

Партнерами форума выступают Союз предприятий газомоторной отрасли (СПГО) и аналитическое агентство LNG.Expert.

Выставку можно посетить бесплатно, получив электронный билет по промокоду reis24. Количество билетов по промокоду неограниченно.

  • Автотор представил две модели BAIC и SWM, работающих на газе и на бензине.

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Кирилл Панов
Количество просмотров 14
16.10.2024
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