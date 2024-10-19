Возрождение и трансформация: новый Renault 4 E-Tech

Ретрокар Renault 4 показали на Парижском автосалоне в качестве электромобиля

8 135 424 Renault 4 было продано в более чем 100 странах за 30 лет. Этот экономичный автомобиль, выпущенный в 1961 году, стал ответом на Citroën 2CV и завоевал популярность благодаря своей практичности и доступности.

Этот субкомпактный кроссовер отличается ретровдохновленным внешним видом и салоном, разработанным с учетом практичности.

Renault 4 E-Tech, представленный ранее как концепт 4ever Trophy, претерпел значительные изменения. Это кроссовер с приподнятой подвеской и пластиковыми элементами кузова, что делает его более подходящим для городской жизни и легкого бездорожья.

Внешний вид нового Renault 4 E-Tech сохраняет черты оригинала, но в современном исполнении. Его квадратный кузов и классические круглые фары отсылают к прошлому, а вертикальные трехсекционные задние фонари служат данью уважения.

По своим размерам новый Renault 4 занимает промежуточное положение между супермини Clio и кроссовером Captur. Длина модели составляет 4,14 метра, ширина – 1,8 метра, высота – 1,57 метра, а дорожный просвет – 18,1 см.

Под капотом Renault 4 E-Tech два варианта электрических силовых установок – мощностью 121 л.с. (90 кВт) и 148 л.с. (110 кВт).

До 100 км/ч кроссовер разгоняется менее чем за восемь с половиной секунд, что делает его конкурентоспособным в своем сегменте.

Подробности – в галерее ниже.

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Источник: Motor1