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Возрождение и трансформация: новый Renault 4 E-Tech

Ретрокар Renault 4 показали на Парижском автосалоне в качестве электромобиля

8 135 424 Renault 4 было продано в более чем 100 странах за 30 лет. Этот экономичный автомобиль, выпущенный в 1961 году, стал ответом на Citroën 2CV и завоевал популярность благодаря своей практичности и доступности.

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Этот субкомпактный кроссовер отличается ретровдохновленным внешним видом и салоном, разработанным с учетом практичности.
Этот субкомпактный кроссовер отличается ретровдохновленным внешним видом и салоном, разработанным с учетом практичности.

Renault 4 E-Tech, представленный ранее как концепт 4ever Trophy, претерпел значительные изменения. Это кроссовер с приподнятой подвеской и пластиковыми элементами кузова, что делает его более подходящим для городской жизни и легкого бездорожья.

Внешний вид нового Renault 4 E-Tech сохраняет черты оригинала, но в современном исполнении. Его квадратный кузов и классические круглые фары отсылают к прошлому, а вертикальные трехсекционные задние фонари служат данью уважения.

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По своим размерам новый Renault 4 занимает промежуточное положение между супермини Clio и кроссовером Captur. Длина модели составляет 4,14 метра, ширина – 1,8 метра, высота – 1,57 метра, а дорожный просвет – 18,1 см.

Под капотом Renault 4 E-Tech два варианта электрических силовых установок – мощностью 121 л.с. (90 кВт) и 148 л.с. (110 кВт).

До 100 км/ч кроссовер разгоняется менее чем за восемь с половиной секунд, что делает его конкурентоспособным в своем сегменте.

Подробности – в галерее ниже.

Производство оригинального Renault 4 завершилось в 1994 году, и теперь этот культовый автомобиль официально возвращается, но под новым, современным обликом.
Этот субкомпактный кроссовер отличается ретровдохновленным внешним видом и салоном, разработанным с учетом практичности.
Доступный с двумя электрическими силовыми агрегатами, он предлагает запас хода до 400 км в своей топовой версии.
4 E-Tech стал длиннее и выше, предоставляя больше места для пассажиров и груза.
Салон сочетает очарование старой школы с современными технологиями.
Внутри внедорожник оснащен 10-дюймовым цифровым дисплеем и информационно-развлекательной системой на базе Google.
Новый 4 E-Tech от Renault возвращает дух классического Renault 4 60-х годов с современным, полностью электрическим уклоном.
Среди интересных новшеств — сдвижная тканевая крыша с электроприводом, которая вызывает ностальгию по оригиналу, добавляя элемент «открытости» в поездках.
В дополнение конструкция задней двери, которая теперь плавно переходит в бампер, упрощая процесс загрузки и выгрузки.

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Источник: Motor1

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Алексеева Елена
Количество просмотров 26
19.10.2024
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