Макрон предупредил о «трудных временах» для европейского автопрома

Президент Франции: автопром ЕС переживает трудное время из-за конкуренции с КНР

Европейский автопром переживает «трудные времена» из-за высокой конкуренции со стороны китайских автомобильных компаний и в целом «сокращения европейского рынка», заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе посещения Парижского автосалона.

Французский лидер прибавил, что сейчас ЕС «необходимо защитить себя, чтобы создать равные условия». При этом он напомнил о том, что Еврокомиссия может ввести пошлины в размере до 35% на китайские электрокары в конце октября.

На мероприятии Макрон посетил в том числе стенд местной компании Renault, сел за руль нового электрокара R5, похвалив автомобиль.

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Источник: BFMTV