#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Безопасность под контролем: в Москве регулярно проверяют такси и их водителей
16 октября
Безопасность под контролем: в Москве регулярно проверяют такси и их водителей
МАДИ проверила более 26 тысяч автомобилей такси...
Легко ли велосипедистам в Москве? Проверили!
16 октября
Легко ли велосипедистам в Москве? Проверили!
Рассказываем о большом велопробеге по Москве....
На российской трассе впервые появилась музыкальная разметка
16 октября
На российской трассе впервые появилась музыкальная разметка
На трассе М-11 «Нева» впервые в России...

Макрон предупредил о «трудных временах» для европейского автопрома

Президент Франции: автопром ЕС переживает трудное время из-за конкуренции с КНР

Европейский автопром переживает «трудные времена» из-за высокой конкуренции со стороны китайских автомобильных компаний и в целом «сокращения европейского рынка», заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе посещения Парижского автосалона.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Как не угробить автомобиль на осенней дороге — одно простое правило

Французский лидер прибавил, что сейчас ЕС «необходимо защитить себя, чтобы создать равные условия». При этом он напомнил о том, что Еврокомиссия может ввести пошлины в размере до 35% на китайские электрокары в конце октября.

На мероприятии Макрон посетил в том числе стенд местной компании Renault, сел за руль нового электрокара R5, похвалив автомобиль.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: BFMTV

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:AP/TASS
Количество просмотров 22
16.10.2024
Фото:AP/TASS
Поделиться:
Оцените материал:
0