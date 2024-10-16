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До 300 л. с. и 7-ступенчатый робот: BMW 2-Series Gran Coupe сменил поколение

Компания BMW представила новый 2-Series Gran Coupe

Автопроизводитель BMW презентовал новую версию автомобиля 2-Series Gran Coupe. У седана обновился экстерьер и салон. Также он получил модернизированные силовые агрегаты с увеличенной мощностью.

BMW 2-Series Gran Coupe
BMW 2-Series Gran Coupe
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В версии 2 Series sDrive и xDrive будут устанавливать 2-литровый мотор мощностью 241 л.с. (было 231 л.с.). Для топовой модификации M235 xDrive предусмотрен аналогичный двигатель, но мощностью 312 л.с. (было 306 л.с.).

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Также 8-ступенчатую АКП заменили на 7-ступенчатый робот с двойным сцеплением.

228 xDrive разгоняется до 60 миль в час за 5,8 секунды, что на 0,2 секунды быстрее, чем раньше. M235 для набора 100 км/ч потребуется 4,7 секунды, что на 0,1 секунды медленнее.

Gran Coupe 2-й серии 2025 модельного года на 178 мм длиннее и на 254 мм выше предшественника. Ширина и колесная база остались прежними.

Внутри Gran Coupe оснащен изогнутым дисплеем BMW, который работает под управлением новой операционной системы BMW OS 9. Автомобиль получил новый переключатель передач, беспроводную зарядку и стандартную аудиосистему Harmon/Kardon с 12 динамиками.

Интерьер BMW 2-Series Gran Coupe
Интерьер BMW 2-Series Gran Coupe

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Впервые во 2-й серии стали доступны передние сидения с функцией массажа.

Немецкая компания начнет производство второго поколения 2 Series в 2024 году на заводе в Лейпциге. Продажи автомобиля стартуют в марте 2025 года.

Ранее «За рулем» перечислил самые надежные внедорожники на российском рынке.

BMW 2-Series Gran Coupe
BMW 2-Series Gran Coupe
BMW 2-Series Gran Coupe
Интерьер BMW 2-Series Gran Coupe
Интерьер BMW 2-Series Gran Coupe
BMW 2-Series Gran Coupe
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Источник: BMW

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Ушакова Ирина
Фото:BMW
Количество просмотров 34
16.10.2024
Фото:BMW
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