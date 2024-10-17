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КАМАЗ лишится кабины — назван срок появления беспилотника

Сергей Назаренко, КАМАЗ: полностью беспилотный грузовик появится к 2028 году

На проходящем в НАМИ Международном автомобильном научном форуме МАНФ-2024 озвучены планы завода КАМАЗ по перспективной линейке моделей. Как следует из сообщения источника, упор в докладе главного конструктора по инновационным автомобилям КАМАЗ Сергея Назаренко сделан на машинах с различным уровнем автономности, то есть использующих системы ADAS – от грузовиков, способных самостоятельно тормозить и подруливать, до полностью беспилотных аппаратов.

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Так, полностью беспилотный, не имеющий кабины КАМАЗ появится «ближе к 2028 году», сообщил Назаренко. Издание отмечает, что сопроводительная инфографика при этом отражает дату 2050 год. Вероятно, речь идет о двух моментах – первых прототипах, теоретически способных к беспилотному движению по дорогам общего пользования, и о полностью серийном продукте. Напомним, сейчас на трассе М-11 КАМАЗ уже использует беспилотники, но в кабине присутствует оператор.

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Также из доклада становится понятно, что в семействе среднетоннажников Компас появится несколько вариантов мусоровоза, а также полностью электрическая версия – проект планируют закончить уже в 2025 году. На тот же год запланированы продажи карьерных самосвалов Атлант, а опытно-промышленная партия таких машин должна быть готова уже к концу текущего года.

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Источник: Автопоток

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Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 31
17.10.2024
Фото:АГН «Москва»
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