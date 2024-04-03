Грузовик Компас 9 получил новый дизель – вот что о нем известно!

Компас 9 с двигателем КАМАЗ-590 поступит в продажу во втором квартале 2024 года

Производящийся на КАМАЗе среднетоннажный грузовик Компас 9 получит новый дизельный двигатель. На заводе «Тракс Восток Рус» стартовало производство шасси КАМАЗ Компас 9 с двигателем КАМАЗ-590 – он будет доступен покупателям модели наравне с привычным Cummins.

Шасси Компас 9

Как сообщила пресс-служба «Тракс Восток Рус», дизель КАМАЗ-590 имеет рабочий объем 3,76 л и выдает максимальную мощность 143 л.с. при 2600 об/мин и максимальный крутящий момент 500 Нм в диапазоне 1300-1800 об/мин.

«Новый двигатель соответствует экологическому классу Евро-5 и будет доступен в качестве альтернативы двигателю Cummins для моделей Компас 9. Компас 9 с двигателем КАМАЗ-590 поступит в продажу к концу второго квартала 2024 г. Благодаря успешно проведенным испытаниям в компании уверены, что клиенты и водители, которые будут эксплуатировать Компас 9 с двигателем КАМАЗ-590, оценят его экономичность и надежность», – сообщает официальный пресс-релиз.

Новый дизельный двигатель КАМАЗ 590

Судя по всему, производитель делает ставку именно на этот новый двигатель, как более перспективный, что неудивительно. Параллельно с внедрением нового дизеля для оснащаемых им Компасов анонсированы новый блок управления кондиционером, мультимедийная система с экраном 2 Din, парктроник, камера заднего вида и стабилизатор задней оси.

Источник: Тракс Восток Рус