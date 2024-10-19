Миллионы новых машин известного бренда попали под отзыв

Honda отзывает более 2 миллионов только что выпущенных Accord, Civic и CR-V

На прошлой неделе компания Honda объявила отзывную кампанию для 1,7 миллиона выпущенных автомобилей. Причиной стала проблемная конструкция рулевых реек, а коснулся отзыв моделей Civic и CR-V, а также одной из моделей дочернего люкс-бренда Хонды – Acura Integra. А уже в начале этой недели грянул еще один раскат грома – отзыв 720 тысяч машин Honda из-за неисправных топливных насосов высокого давления (ТНВД).

Как сообщает пресс-служба бренда, на автомобилях, выпущенных с 2023 года, может быть неисправен ТНВД, который необходимо заменить. Уточняется, что насос может треснуть, что приведет к утечке топлива и пожару. Заметим, что ТНВД в бензиновых двигателях является частью системы непосредственного впрыска топлива и обеспечивает давление 50-200 бар.

Отзыв по ТНВД коснулся реализуемых в США бензиновых Honda Accord, а также гибридных Accord, Honda Civic Sedan и CR-V. Клиентам следует обратиться в дилерский центр для бесплатных проверки и ремонта.

Компания подчеркивает, что на данный момент не получала подтвержденных данных по ДТП или травмам, связанных с описанной неисправностью... Но источник пишет, что ранее в 2024 году американское управление безопасностью движения NHTSA начало расследование по 31 ДТП и 58 травмам из-за возможных проблем с автоматическим торможением на Honda Accord и CR-V.

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Источник: Motor1