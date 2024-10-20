Самосвалы, которые реально вас удивят (видео)

Блогер рассказал о редчайшем советском грузовике ЗИЛ-133С

Думаете, знаете о советских грузовиках все? А может быть, просто любите эти старые брутальные машины и с интересом впитываете любую новую информацию? Кем бы вы ни были, сегодняшнее видео точно вас удивит. В нем собраны очень редкие варианты разработанных в СССР самосвалов. Прототипы, созданные в единственном экземпляре, опытные партии в несколько штук или, как максимум, изготовленные по спецзаказу несколько десятков странных и очень странных машин.

Вот, например, ЗИЛ-133С. Заводская фотохроника 1960-х запечатлела диковинный грузовик, по большей части отчетливо напоминающий стандартный «сто тридцать первый», но с высоко поднятой грузовой платформой, в которой на некоторых кадрах еще и стоят люди...

Самосвал с предварительным подъемом платформы на ЗИЛе разработали четыре члена общественного конструкторского бюро – факультативно, без включения в план освоения заводом. Единственный экземпляр этой модели построили в 1963 году. Кузов получил подъемный механизм ввиду специфики использования в сельском хозяйстве – подобное уже применялось на САЗ-2500... Что стало дальше с этой удивительной машиной? Смотрим!

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Источник: АВТО ИСТОРИЯ