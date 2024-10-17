Oting представила новинку под названием Palasso

В Россию приехал пикап-хардтоп Oting Palasso с двигателем Mitsubishi

На международной выставке ORЁLEXPO 2024 в Гостином дворе состоялась премьера пикапа Oting Palasso, представленного компанией Sinomach Automobile.

Oting Palasso

Внедорожник стал первым в России представителем сегмента пикап-хардтоп, то есть пикапов с несъемным верхом багажника в заводском исполнении.

Oting Palasso оснащен мощным 2.0-литровым двигателем Mitsubishi 4K31 с турбонаддувом, развивающим 218 лошадиных сил и работающим на бензине АИ-92.

Автомобиль имеет внушительные размеры: длина составляет 5277 мм, ширина – 1864 мм, высота – 1989 мм, а колесная база достигает 3150 мм. Это обеспечивает высокую пассажировместимость и комфорт.

При этом он отличается довольно экономичным расходом топлива – всего 8,7 литра на 100 км.

Багажник объемом 2150 литров позволяет перевозить грузы различных габаритов – от повседневных вещей до стройматериалов.

Oting Palasso построен на рамной платформе Nissan Navara и оборудован 8-ступенчатой автоматической коробкой передач от ZF. Полный привод и дорожный просвет в 215 мм подчеркивают его внедорожные качества.

Ожидается, что продажи автомобиля начнутся в первом квартале следующего года, а цены будут объявлены в конце 2024-го.

Мнение специалиста

Юрий Тимкин, эксперт «За рулем»:

– Багажник смотрится аккуратнее пикаповских кунгов, но там их можно снять, чтобы перевозить что-то высокое, тут этого не получится.

Технически у автомобиля много общего с Паладином (продается в России), но это все же не точная копия. Хотя бы потому, что задняя подвеска у Палассо сделана рессорной. А вот моторы одинаковые – 2.0 с «корнями» Mitsubishi.

«За рулем» можно читать в Viber