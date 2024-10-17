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«Корейцы» рулят: какие машины с пробегом россияне покупают чаще всего

Топ-6 самых востребованных марок автомобилей у россиян

По статистике за сентябрь текущего года, на покупателей в возрасте 25-44 лет приходится 55% продаж машин с пробегом, 14% – на представителей «поколения Z» в возрасте от 18 до 24 лет, сказано в исследовании автодилерского холдинга «Рольф».

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Так, люди в возрасте от 18 до 24 лет (зумеры) выбирают самые бюджетные машины, средней стоимостью 1,7 млн рублей. Наиболее популярны такие марки, как Volkswagen, Kia и BMW. На долю зумеров приходится 14% проданных машин, отметили в «Рольфе».

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Наибольшая доля в объеме продаж подержанных машин за месяц (55%) пришлась на «миллениалов» (граждане в возрасте от 25 до 44 лет). Они предпочитают автомобили марок Kia, Mercedes-Benz и Hyundai. Миллениалы чаще покупают машины в кредит: с привлечением заемных средств было проведено 41% сделок.

Подержанные Kia, Hyundai и Nissan чаще покупают «иксеры» (45-56 лет) и «беби-бумеры» (57 лет и старше). На их долю пришлось 26% и 5% купленных машин соответственно. Средняя стоимость машины, купленной иксером, равна 2,9 млн рублей.

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Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 25
17.10.2024
Фото:Depositphotos
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