Этот премиальный «китаец» радикально преобразится

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Бренд Exeed опубликовал фото обновленного кроссовера Exeed VX. В основном изменился дизайн задней части автомобиля. У VX появились новые задние фонари, объединенные прозрачной накладкой, пересекающей дверь багажного отсека. Визуально кроссовер стал более строгим и солидным. Решетка радиатора снабжена массивными горизонтальными хромированными планками.

Обновленный Exeed VX
Обновленный Exeed VX
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Обновленный VX будет доступен в 6-местной и 7-местной компоновке салона, для него предусмотрен выбор колесных дисков разного дизайна, диаметром 19 и 20 дюймов. Бензиновая версия оснащается мотором 2.0 мощностью 261 л.с., которая работает в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом Aisin.

Обновленный Exeed VX
Обновленный Exeed VX

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Также предусмотрен гибридный вариант с установкой C-DM. У VX уже была бензоэлектрическая модификация, но то был последовательный гибрид. C-DM представляет собой параллельный гибрид, установка состоит из 1,5-литрового ДВС и трех электродвигателей. Общая мощность не указана. На чистом электричестве такой кроссовер проезжает 143 километра.

Дата премьеры новинки и стоимость пока не сообщаются.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Источник: Autohome

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Ушакова Ирина
Фото:Autohome
Количество просмотров 21
17.10.2024
Фото:Autohome
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Отзывы о Exeed VX (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Exeed VX  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
В VX модели инженеры EXEED наконец поставили самые современные и удобные сиденья. Длинные, широкие и очень комфортные. Вам будет удобно передвигаться в данной машине даже длительное время, не зависимо от роста, веса и особенностей построения тела.
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