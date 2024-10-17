190 сил, полный привод, классическая АКП — скоро в РФ!

Бренд Soueast раскрыл характеристики кроссовера S07 для России

Неделю спустя после флагманского S09 заходящая на рынок РФ китайская марка Soueast раскрыла характеристики и младшего кроссовера S07. Напомним, и флагманская модель сегмента D-SUV, и городской C-SUV должны появиться в России до конца 2024 года, оба кроссовера уже в базе будут семиместными, есть полноприводные версии с классической АКП.

Что касается Soueast S07, то его габаритная длина составляет 4724 мм при колесной базе 2720 мм – по размерам он примерно соответствует Haval F7. Силовой агрегат – 1.6 турбо, выдающий 190 л.с., 275 Нм. В паре с ним работает либо классическая АКП, если версия полноприводная, либо преселективный робот – в случае переднего привода. Подвеска – МакФерсон спереди и многорычажка сзади. Также в арсенале – 10 систем помощи при вождении.

Soueast S07

Марка Soueast существует с 1995 года и принадлежит китайской автомобилестроительной компании South East (Fujian) Motor Company Limited. Основана в 1995-м как СП между China Motor Corporation и Fujian Motor Industry Group. С 2006 года партнером компании является японская Mitsubishi Motors. До настоящего момента марка никогда не была представлена в России официально.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube