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Этот любимый семейный 150-сильный кроссовер с АКП снова в продаже: известна цена

Дилеры привезли в РФ новые кроссоверы Kia Sportage по цене от 3 млн рублей

Неизменно популярный кроссовер Kia Sportage, который собирали на калининградском заводе «Автотор», продолжают поставлять в Россию по альтернативным схемам. Цены на автомобиль в октябре стартуют от 3 млн рублей.

Kia Sportage
Kia Sportage
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За столько машину 2024 года выпуска предлагает частный продавец из Магнитогорска. Под капотом авто 2,0-литровый атмосферный бензиновый мотор мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатая АКП, привод передний.

У автомобиля цифровая приборная панель, медиасистема с крупным экраном, полный пакет «теплых опций» (включая подогрев задних сидений).

Интерьер Kia Sportage
Интерьер Kia Sportage

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Аналогичная машина у продавца в Казани стоит 3,15 млн рублей, в Стерлитамаке за нее просят 3,277 млн рублей, в Краснодаре – 3,495 млн рублей. Также можно заказать Sportage из КНР с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 236 л.с., ее стоимость у одного из столичных продавцов составит 4,21 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Kia
Количество просмотров 30
18.10.2024
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
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