Этот любимый семейный 150-сильный кроссовер с АКП снова в продаже: известна цена

Дилеры привезли в РФ новые кроссоверы Kia Sportage по цене от 3 млн рублей

Неизменно популярный кроссовер Kia Sportage, который собирали на калининградском заводе «Автотор», продолжают поставлять в Россию по альтернативным схемам. Цены на автомобиль в октябре стартуют от 3 млн рублей.

Kia Sportage

За столько машину 2024 года выпуска предлагает частный продавец из Магнитогорска. Под капотом авто 2,0-литровый атмосферный бензиновый мотор мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатая АКП, привод передний.

У автомобиля цифровая приборная панель, медиасистема с крупным экраном, полный пакет «теплых опций» (включая подогрев задних сидений).

Интерьер Kia Sportage

Аналогичная машина у продавца в Казани стоит 3,15 млн рублей, в Стерлитамаке за нее просят 3,277 млн рублей, в Краснодаре – 3,495 млн рублей. Также можно заказать Sportage из КНР с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 236 л.с., ее стоимость у одного из столичных продавцов составит 4,21 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Источник: Автоновости дня