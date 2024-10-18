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Многим гражданам получить кредит на машину станет сложнее

Банк России решил ограничить возможности автокредитования для клиентов

О том, что Банк России планирует получить законодательные полномочия по ограничениям в автокредитовании, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме Finopolis 17 октября.

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Такие лимиты уже действуют в отношении необеспеченных кредитов и займов: на четвертый квартал 2024 года на долю заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% должно приходиться не более 3% выдач (в третьем квартале было не более 5%), на долю заемщиков с ПДН 50–80% — 15% (в третьем квартале — 20%).

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На автокредитование эти ограничения не распространялись, и на протяжении последнего времени этот сегмент показывает рекордные результаты – в сентябре автокредитов было выдано почти 174 тысячи на сумму 248 миллиардов рублей, что является историческим рекордом. В то же время другие сегменты кредитования либо упали, либо остались на прежнем уровне.

Высокие темпы автокредитования и вызвали обеспокоенность Центробанка.

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Пока не ясно, как именно будут определяться новые лимиты для автокредитов, но скорее всего они будут менее строгими, чем для потребительских кредитов, поскольку риски в автокредитовании частично покрываются возможностью вернуть деньги через продажу залога (автомобиля).

Увеличение темпа автокредитования недавно подтвердила и компания «Рольф»: если в 2023 году доля приобретенных в кредит автомобилей с пробегом составляла 38%, то по итогам 9 месяцев 2024 года уже 46% автомобилей приобретается при помощи заемных средств.

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Источник: «Коммерсант»

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Алексеева Елена
Количество просмотров 9
18.10.2024
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