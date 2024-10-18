Все машины дорожают, а этот популярный «китаец» подешевел

Флагманский кроссовер Changan CS95 New подешевел в РФ на 70 тыс. рублей

Флагманский кроссовер компании Changan с индексом CS95 New вышел в продажу в РФ осенью 2023 года. Автомобиль подешевел на 70 тыс. рублей с лета текущего года в двух стартовых версиях DLX и Black Edition.

Сейчас его можно купить по цене от 4 179 900 рублей в базовой версии DLX. В комплектации Black Edition кроссовер продается за 4 249 900 рублей. Летом автомобиль в таких вариантах стоил 4 249 900 и 4 319 900 рублей соответственно.

Кроссовер CS95 New пережил рестайлинг осенью 2023 года и поступил в продажу на рынок РФ с добавкой New в названии. После рестайлинга кроссовер получил иную решетку радиатора с многогранными горизонтальными элементами, видоизмененные бамперы, панорамную крышу, а также новую оптику.

Changan CS95

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Источник: Autonews.ru