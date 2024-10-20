АКП, полный привод: этот японский рамный внедорожник стоит дешевле Lada Vesta

В России поступили в продажу новые Suzuki Jimny по цене от 2,1 млн рублей

В Россию продолжают поставлять компактный внедорожник Suzuki Jimny актуального поколения по цене от 2,11 млн рублей. Lada Vesta Sportline и стандартный кросс-универсал Vesta SW Cross в топовой версии стоят дороже. На первую в кузове седан цены достигают 2 222 900 рублей, а Vesta SW Cross в максимальной комплектации Techno стоит от 2 191 000 рублей.

Suzuki Jimny

За 2,11 млн рублей автомобиль привезет под заказ компания из Красноярска. В стоимость входят все обязательные платежи.

Уточняется, что внедорожник будет с правым рулем. Аналогичные машины во Владивостоке, Краснодаре и Иркутске предлагают за 2,24 млн, 2,32 млн и 2,6 млн рублей.

Автомобили с правым рулем, ориентированные на внутренний рынок Японии, оснащаются турбированным мотором объемом 0,7 л мощностью 64 л. с. Под капотом версий с левым рулем установлен 1,5-литровый атмосферник мощностью 105 л. с. Оба мотора работают в паре с классическим автоматом. Привод полный.

Suzuki Jimny

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Источник: Автоновости дня