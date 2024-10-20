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АКП, полный привод: этот японский рамный внедорожник стоит дешевле Lada Vesta

В России поступили в продажу новые Suzuki Jimny по цене от 2,1 млн рублей

В Россию продолжают поставлять компактный внедорожник Suzuki Jimny актуального поколения по цене от 2,11 млн рублей. Lada Vesta Sportline и стандартный кросс-универсал Vesta SW Cross в топовой версии стоят дороже. На первую в кузове седан цены достигают 2 222 900 рублей, а Vesta SW Cross в максимальной комплектации Techno стоит от 2 191 000 рублей.

Suzuki Jimny
Suzuki Jimny

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
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За 2,11 млн рублей автомобиль привезет под заказ компания из Красноярска. В стоимость входят все обязательные платежи.

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Уточняется, что внедорожник будет с правым рулем. Аналогичные машины во Владивостоке, Краснодаре и Иркутске предлагают за 2,24 млн, 2,32 млн и 2,6 млн рублей.

Автомобили с правым рулем, ориентированные на внутренний рынок Японии, оснащаются турбированным мотором объемом 0,7 л мощностью 64 л. с. Под капотом версий с левым рулем установлен 1,5-литровый атмосферник мощностью 105 л. с. Оба мотора работают в паре с классическим автоматом. Привод полный.

Suzuki Jimny
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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Suzuki
Количество просмотров 14
20.10.2024
Фото:Suzuki
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Отзывы о Suzuki Jimny (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Suzuki Jimny  2011
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
В комментарии
Недостатки:
В комментарии
Комментарий:
Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с бака. Если качать колеса по табличке на двери - стошнит между двух встречных фур. Обдувов сзади нет - зимой боковины замерзают. Застрять можно, если сесть на брюхо. Ни чо не ломается. С пеленок посадить на 95-й бензин с одной колонки. После пробега 90 тыс. поменять все резинки в подвеске - иначе начнет рыскать по нарастающей. Женщинам противопоказано - машина вертлявая на любой дороге. На кочерге передние колодки - 65 тыс./задние 90 тыс. Кто умеет ездить -лучше кочерга, АКПП = расход ср. 12,5. Масло льют дилеры не то, что рекомендует производитель, для 1,3 с 2001 15w40. Свечи менять лучше после 40-ка тыщ. Масла раз в 12 тыс. И тогда будет пробег без капа 500 тыщ. Примеч: неразобранные ружья и ГОСТ-ированные Шашки по ширине не влазят, только со стволами до 24-х дюймов. Можно сразу перевезти пять колес в сборе. Патриот не сможет обогнать даже если водитель лопнет от досады, на кочках лучше не гоняться за Нивой - выбитые пальцы. Если заскрипело слева впереди постоянно на кочках - открой заднюю дверь и смажь шайбу на ней.
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