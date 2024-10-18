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2 л, 186 л.с.: в Россию вернулся популярный европейский седан

В России дилер начал продавать новый бизнес-седан Skoda Superb за 4,3 млн рублей

Дилер привез в Россию рестайлинговый лифтбэк Skoda Superb с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 186 л.с. и роботом. Стоимость автомобиля составляет 4,3 млн рублей.

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Машина продается в богатой комплектации, включающей медиасистему с 10-дюймовым дисплеем, подогревы всех сидений, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, полный набор подушек безопасности, автопарковщик.

Skoda Superb третьего поколения продавался в России до 2022 года. В 2020 году автомобиль в топовой комплектации с 2,0-литровым бензиновым мотором стоил около 2,353 млн рублей. То есть, за несколько лет машина подорожала в России почти вдвое.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Skoda
Количество просмотров 14
18.10.2024
Фото:Skoda
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